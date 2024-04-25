《A》揭邪教真面目！東京地鐵「放毒氣殺千人」29年前轟動全球
「台灣國際紀錄片影展（TIDF）」與國家影視中心共同企劃「記錄．紀錄：TIDF回顧精選」單元，精選6部各具特色與代表性的作品。紀錄片《A》、《A2》描述，日本奧姆真理邪教曾在東京地鐵放毒氣，造成上千人死亡事件，還原驚悚史實。
記者黃雅琪／綜合報導
去年「韓國邪教」紀錄片影集引發話題，這次影展特別收錄的《A》、《A2》正是描述日本邪教，時間回到1995年日本，奧姆真理教在東京地鐵施放毒氣、造成千人傷亡，事件轟動全球，新聞媒體對奧姆真理教猛力批判，造成嚴重的社會對立，當時還是電視台節目編輯的導演森達，決定自己扛起攝影機，貼身記錄奧姆真理教幹部以及信徒們的生活，才發現妖魔化邊緣人，將一切怪罪於異端分子的盲從心態，儼然是日本社會的集體縮影。
另外，《無知時刻》以「重演」的方式，重現20年前的衝突過程，更意外揭露塵封多年的愛情故事。《以遺忘為詩》則以唯美的蒙太奇手法，紀錄一位罹患阿茲海默症的文學家，從聰慧冷酷的模樣慢慢被磨去稜角，5年的歲月病痛如同詩歌持續吟唱，讓人沉思記憶和語言的意義。
為致敬甫逝世的《ECHO 漢聲》雜誌創辦人、台灣攝影家黃永松，以及TIDF本屆傑出貢獻獎得主資深攝影師張照堂，特別放映短片《上山》、《想像式前衛：1960s 的電影實驗》，帶觀眾重回60年前的台灣，「記錄．紀錄：TIDF回顧精選」為策展核心「再見．真實」寫下註解，影迷觀眾將從精選放映中，再次體驗影像創作的自由、創意、跨界，不斷探索、實驗，並與創作者再次定義紀錄片的可能性。
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