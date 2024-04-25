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日職／宋家豪化身「省球一哥」！只用14球中繼成功　樂天5:1火腿

▲宋家豪化身「省球一哥」！只用14球中繼成功。（圖／樂天金鷲提供）
▲宋家豪化身「省球一哥」！只用14球中繼成功。（圖／樂天金鷲提供）

記者吳政紘/綜合報導

日職樂天金鷲出戰北海道日本火腿隊賽事，台灣好手宋家豪在8局登板，面對火腿中心打線，他只用14球就解決3名打者，而且還是另類的三上三下，樂踢最終以5:1贏球，中斷火腿5連勝，儘管火腿全場12支安打，還是不敵樂天投手群壓制，先發投手岸孝之主投7局被打8安打，僅失1分奪勝。宋家豪拿下本季第8次中繼成功，則本昂大扮演守護神角色，拿下本季第4次後援成功。

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宋家豪前一場球才對火腿中繼1局無失分，連續4場無失分好投，而他本季也達成生涯300場出賽，以及110次中繼成功的里程碑。

樂天打線首局發威，小郷 裕哉轟出首局首打席全壘打，加上村林 一輝左外野安打，淺村榮斗適時安打再拿1分。

5局下小深田 大翔獲保送，小郷 裕哉左外野安打又建功，以及淺村榮斗3分砲發威，單局又攻下3分奠定勝基。

岸孝之在6局遇到火腿頑強抵抗，万波中正、馬丁尼茲、田宮 裕涼連續安打失分，不過宋家豪8局登板，先是讓万波中正被三振，雖然馬丁尼茲敲安後，但下一棒田宮 裕涼擊出雙殺打，讓宋家豪安全下莊。

宋家豪本季出賽11場，就有8次中繼成功，防禦率2.61，表現可圈可點，被認為是樂天的「SETUPman」，也是強而有力的勝利方程式。

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