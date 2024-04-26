直擊／Google 台灣新辦公室實驗室 聲學無響室、機械手臂全曝光
Google昨（25）日在台灣啟用位於新北市板橋的第二棟全新硬體研發辦公大樓，為台灣已經成為 Google 在美國總部以外最大的硬體研發基地，更是全球硬體產業發展的戰略要地，新辦公大樓打造 50 多間實驗室，趁著啟用之際《NOWnews》也一探總部內的Pixel手機實驗室、機械手臂實驗室和聲學空間。
記者周淑萍/綜合報導
Google從2006 年在台灣設立第一個辦公室，台灣的營運規模持續擴張，陸續吸引了來自世界各地的人才加入，根據官方統計，過去十年來，Google 台灣團隊已經成長超過 20倍，目前更匯集了超過 30 個國家與地區的員工同仁，期望台灣成為亞洲矽谷。新辦公室內有超過50間的實驗室，用來進行Pixel手機、智慧錶、耳機、平板的測試。
🟡Pixel手機設計實驗室
該實驗室擺放了歷代Pixel手機，可以一探Pixel手機的進化史，還特意將手機分解成8大塊陳列於牆面展示。內有材料拉伸機，可以量測金屬、塑膠跟複合材料變形時機跟破裂關鍵。還有3D掃描儀，還可迅速生成即時影像，與設計圖直接比對。
🟡機械手臂實驗室
運用機械手臂來取代重複性高的作業，模擬用戶使用情境，包含手機螢幕觸控能力、折疊手機的耐受程度、手錶抬手喚醒能力，還有藍牙耳機的連線能力等多樣化的測試。
🟡聲學實驗室
聲學實驗室內有無響室空間，可完全隔絕掉外界環境噪音，包含地板和冷氣孔都有特殊設計，會自行吸收空間中的回音，能測量出最精準的聲音，可消減外界雜音。還有聆聽室，模擬手機、耳機實際語音通話的狀況。