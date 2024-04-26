直擊／Google辦公室員工福利超驚人！包吃包喝、3C配件也免錢
Google在台灣正式啟用位在新北市板橋的第二棟全新硬體研發辦公大樓，為地上樓有13層樓的辦公大樓，裡面的辦公環境和員工福利都超狂，有健身房、遊戲室、籃球場、瑜珈室，還有咖啡、餐點都能免費吃，不只如此，如果忘記帶3C配線的線材、轉接頭、耳機等，刷員工證就能免費拿到全新配件且不需歸還，還有電腦能租借。《NOWnews》實際採訪了即將搬遷過來上班的員工，員工們看到新辦公室的第一感覺也直呼「超棒！」認為更具有Google的感覺。
記者周淑萍/綜合報導
外商企業的工作環境令人嚮往，其中Google的福利真的可說是「幸福企業」，實際走訪剛啟用位在板橋的硬體研發辦公大樓，大門口就有明顯的Google Logo字樣，且13層樓高的建築也相當氣派，整體設計強調節能，採用不同的基礎設施來降低能源消耗，像設置了可產生電力並儲能的 240 片光伏太陽能板跟電池、節水裝置、非飲用沖廁用水和雨水收集系統、低碳排且降低空污的電子化廚房等
室內空間部分，一樓有兩間健身房和一間瑜伽室，還有半場大小的室內籃球場，7樓的地方設計咖啡區，據咖啡吧工作人員透露，每天中午過後一直到下午2~3點是Google員工最需要喝咖啡的時刻，其中以拿鐵最受歡迎。7樓還有可以容納600席的超大餐廳，整體景觀相當舒適。
另外還有遊戲室，擺放足球機、籃球機、跳舞機甚至還有Switch可以遊玩，讓員工可以好好的放鬆心情。還有一個更狂的員工褔利，就是3C配件可免費取用，像是鍵盤、滑鼠、耳機、轉接頭、線材等沒帶或是壞掉，都可以直接到販賣機內點選所需要的配件，即可立即獲得，且為全新的配件不需歸還，讓員工不需要擔心設備短缺或故障而影響了工作。
實際詢問內部員工，對於新辦公室都相當滿意，認為Google的員工褔利相較於其他外商企業來說真的是最好的了，包含餐廳、咖啡、休息環境、辦公氛圍都很棒，更有Google的感覺，覺得在這邊可以更專注在工作上。但其實一般人是無法隨意進到Google內部參觀，需要有內部員工進行申請才能入內。