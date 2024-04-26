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前景不佳？英特爾Q2財測低於預期！拖累盤後股價跌逾8%

▲晶圓代工大廠英特爾昨（25）日公布本季財測差強人意，因此拖累今（26）日盤後股價大跌超過8%。（圖／美聯社／達志影像）
▲晶圓代工大廠英特爾昨（25）日公布本季財測差強人意，因此拖累今（26）日盤後股價大跌超過8%。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳郁柔／台北報導

晶圓代工大廠英特爾昨（25）日公布第一季財報，雖然每股盈餘超出市場預期，不過營收卻低於預期，再加上本季財測也差強人意，顯示出要重返產業龍頭位置有點困難，因此拖累今（26）日盤後股價大跌超過8%。

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英特爾昨日公布第一季財報，剔除特殊項目的每股盈餘為18美分，營收為127億美元，跟去年同期的117億美元以起來，年增9%。分析師此前預計每股盈餘13美分，銷售額127億美元。

英特爾負責製造業務的新部門「英特爾代工」（Intel Foundry）去年營收共189億美元，低於前一年的275億美元。而今年第一季營收44億美元，年減10%，並且有約25億美元的經營虧損，大於上季和去年同期。

那個英特爾最大業務的個人電腦跟筆電用晶片，銷售額年增31%、來到75億美元，平均預期74億美元。其中資料中心和AI部門營收增長5%到30億美元，與華爾街預測一致。此外，物聯網晶片貢獻近14億美元的銷售額，超過13億美元的平均預期。

對於第二季，英特爾預計營收中間值為130億美元，低於分析師平均預估的136億美元。不含特殊項目的每股盈餘為10美分，也遠遠低於預估的24美分。

第一季毛利率為45.1%，而第二季預估會是43.5%。英特爾有紀錄以來最高毛利率曾超過60%，由此可知現在的表現的確缺少火力。

英特爾財務長辛瑟也坦承，業務發展比預期還要慢，但情況會在於今年底改善。此外，由於封裝措施未能生產足夠零件，英特爾無法滿足用於新款 AI 電腦的處理器需求。

不過，隨著新一代 AI 加速器晶片 Gaudi 3 即將推出，英特爾對下半年仍持樂觀態度。辛瑟表示，公司在成本控管方面取得進展，預估晶圓代工業務將在「未來幾年」達到損益平衡。

英特爾昨日收盤上漲1.77%、至每股35.11美元。財報發布後，盤後股價一度挫跌逾8%。今年以來股價已下跌逾30%。

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