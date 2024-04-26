ACE王牌交易所「垃圾幣」詐22億 幣圈網紅、名律師等32人起訴
台北地檢署偵辦「ACE王牌交易所」虛擬貨幣詐騙案，追查發現超過1200人受害，不法金額高達22億，今（26）日依加重詐欺、違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌，起訴幣圈網紅兼交易所創辦人潘奕彰、自稱「系統之神」的林耿宏及知名律師王晨桓等人，並求處12年至20年重刑。
社會組／綜合報導
檢調指出，「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰等人，明知虛擬貨幣MOCT幣（魔券幣）、CSO幣、FITC幣、NFTC幣及BNAT幣（俗稱垃圾幣），本質僅為以電腦程式產出的電子訊號，鑄造成本低廉，並無實際應用前景，仍對外編寫內容不實的虛擬貨幣白皮書，並上架至ACE王牌交易所、ProEx交易所，再藉由成立IMBA直銷團隊推銷及散布不實網路新聞，招攬民眾投資，詐得近8億元。
此外，檢調查出，林耿宏找來知名律師王晨桓擔任王牌交易所總裁，協助製作不實白皮書，使民眾誤信有專業代操團隊協助，誘使超過1200位民眾加入投資，直到有民眾發現魔券幣無法公開流通，且價格不如預期，才驚覺受騙。
檢調發動3波搜索傳喚，陸續將涉案的林耿宏、潘奕彰、王晨桓等14人聲押禁見獲准，清查發現3年多來1200人受騙、不法金額高達22億元，並查扣8億元現金及虛擬貨幣，以及名車麥拉倫、賓士各1部。
台北地檢署今依組織犯罪、加重詐欺、洗錢等罪起訴共32名被告，其中林耿宏、潘奕彰、直銷高手林若蕎等4人為本案犯罪之核心人員，彼此利用專業知識、幣圈之影響力相互勾結，聯手誆騙民眾，危害社會經濟秩序至鉅，惡性重大，犯後矢口否認，建請判處應20年以上徒刑。
另，曾任台大法律系助教的律師王晨桓，身為知名法律事務所長，卻勾結詐團參與犯罪，甚至與同為律師的妻子魏婉菁洩漏偵查秘密，個人獲利4300萬元，被檢察官請求量處12年以上有期徒刑。