半導體封測大廠京元電明暫停交易　重大訊息待公布

台灣半導體後市將如何？南電：Q2開始回溫、下半年重返成長

▲南電董事長吳嘉昭今（26）日表示，儘管地緣政治風險讓台灣電路板廠商面臨挑戰，但台灣半導體技術領先且群聚效應強，預估半導體產業營運第二季開始回溫，下半年重返成長軌道（示意圖／Unsplash）
▲南電董事長吳嘉昭今（26）日表示，儘管地緣政治風險讓台灣電路板廠商面臨挑戰，但台灣半導體技術領先且群聚效應強，預估半導體產業營運第二季開始回溫，下半年重返成長軌道（示意圖／Unsplash）

記者陳郁柔／台北報導

前幾天蘋果公布最新供應鏈名單，南電重返供應鏈，消息也激勵股價上漲，而針對後市，董事長吳嘉昭今（26）日表示，儘管地緣政治風險讓台灣電路板廠商面臨挑戰，但台灣半導體技術領先且群聚效應強，預估半導體產業營運第二季開始回溫，下半年重返成長軌道，南電積極爭取雲端人工智慧（AI）、AI PC和高階網通應用商機。

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南電董事長吳嘉昭在營業報告書中指出，通膨逐漸趨緩，各國放慢升息腳步，消費電子庫存去化已接近尾聲，在總體經濟改善、廠商回補庫存、新世代產品陸續推出等助益下，多數半導體廠商營運在第一季落底，預期第二季起開始回溫，下半年重返成長軌道。

針對地緣政治風險，吳嘉昭表示，美國增加對中國禁令，限制人工智慧（AI）應用的高階運算晶片銷往中國，影響供應鏈銷售，在地緣政治風險影響下，晶片廠商降低大中華地區供貨比重，或要求供應商生產地多元化，使得台灣電路板廠商營運面臨挑戰。

不過台灣半導體廠技術領先，群聚效應強，並且上下游供應鏈完整，因此不太需要擔憂。再加上國際大場持續強化台廠合作，也帶來不少商機，營運方面不用太擔心。

展望南電今年營運，吳嘉昭表示，爭取雲端AI、AIPC及高階網通應用商機，也增聘更多研發、製程改善以及人工智慧等專才，開源與節流並行，強化南電營運績效。

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