「捲捲薯條」開賣2天完售！客買不到崩潰 麥當勞：銷售超過預期
知名速食品牌「麥當勞」近日重磅回歸的人氣商品「捲捲薯條」，24日起限量開賣，消息曝光後，隨即吸引大批顧客搶購。沒想到才短短2天，各地麥當勞門市就傳出「捲捲薯條」完售消息，讓許多買不到的民眾不滿，對此麥當勞也回應，「捲捲薯條」為期間限定產品，「由於銷售超過預期，部分餐廳已陸續售罄，感謝各位顧客的支持」。
記者賴禹妡／綜合報導
麥當勞「捲捲薯條」睽違11年回歸，使用新鮮馬鈴薯現炸，同時擁有金黃酥脆的捲度還咬得到鬆嫩綿密口感，再融合淡淡的胡椒、洋蔥與蒜香，還沒開賣就吸引大量討論度。麥當勞也搭配優惠活動，「捲捲薯條」單點66元，點購任一套餐加購價59元。
麥當勞原訂「捲捲薯條」販售時間為4月24日至6月4日，沒想到才開賣2天就傳出完售，讓大批消費者崩潰直呼「跑了好幾間都買不到」、「店員告知昨日就已經全台完售，連42小時都不到，還賣42天」。
對此，麥當勞給出最新回應，表示「捲捲薯條」為期間限定產品，由於銷售超過預期，部分餐廳已陸續售罄，感謝各位顧客的支持。至於許多人許願「捲捲薯條」能變常態品項，麥當勞感謝顧客對「捲捲薯條」的喜愛，未來將持續提供消費者多元美味的餐點選擇。