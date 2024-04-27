今日社論／傅崐萁執意率團訪中　兩岸真能破冰？

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通常立委要組團出國參訪，大多會利用寒暑假等休會期間，以免被人說閒話，現在立法院會期還有1個多月時間，法定開會時間是到5月底，等6月休會之後，大可名正言順出國，現在不知道在急什麼？
其次，花蓮自4月初發生強震以來，災情慘重，至今還是大小餘震不斷。花蓮的災後重建理應是現在台灣內部最要緊的事情，傅崐萁是花蓮選出的區域立委，不在選區坐鎮，也說不過去。
提到花蓮，傅崐萁在機場受訪時說，此行訪中的目的之一是要行銷台灣觀光，讓大陸同胞走進台灣，為花蓮百工百業帶來活水。傅的這篇言論，又落入過去「陸客救台灣」的老調，過去的經驗已經證明，如果大量依賴陸客，雞蛋放在同一個籃子裡，當中共再度翻臉、政策一變，台灣觀光業恐怕馬上又要面臨危機。
在520新舊總統交接的前夕，國民黨已經二度組團赴中進行交流，要維護兩岸話語權的意圖不言而喻，想必未來藍營人士赴中交流的頻率會越來越高。國共一直在聯手釋放訊息，就是兩岸要交流才會有和平，但是這個交流必須是中共允許的型態，沒有喊出兩岸一家親的通關密碼，談都不用談。
花蓮依然震個不停，今日凌晨2時許還發生規模6.1地震，全台都被搖醒，然而傅崐萁不顧一切還是要赴中參訪，可見在他眼中所謂的「兩岸交流」更為重要，就算將行程壓縮在週末2天也要來一趟快閃。
傅崐萁預告了「重頭戲在週六」，若中共藉此對台釋放利多，也是把球做給國民黨，對民進黨施加壓力。各界都在關注這場重頭戲到底是什麼，但恐怕基調還是一樣，唯有配合中共設下的規則，這場戲才唱得下去。