NBA季後賽4/28搶先報／詹皇的賽季會在今天結束嗎？湖人背水一戰

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📌克里夫蘭騎士2：1奧蘭多魔術
魔術上一場在主場扳回一城，不過球隊感覺起來是在回到主場的危機意識下，用更強的拚搏競爭搶下這一勝。但騎士在這個系列賽的優勢還是很明顯，他們在禁區擁有出色的體型，可以限制倚賴大量切入製造進攻機會的魔術。
如果魔術想要扳平戰局，那射手將必須要適合把握空檔，才能為鋒線拉開進攻籃下的空間。
📌奧克拉荷馬雷霆2：0紐奧良鵜鶘
雷霆在這個系列賽面對沒有Zion Williamosn的鵜鶘可說是佔盡優勢，前兩戰打完，雖然雷霆看起來只是守下兩個主場而已，但系列賽似乎已經結束了，雙方實力上確實有所差距。
鵜鶘回到主場後，需要打得更有能量，給年輕的雷霆更多肢體碰撞，這是他們最有優勢的東西，也是拚死一搏的最後方式。
📌波士頓塞爾提克1：1邁阿密熱火
塞爾提克面對沒有Jimmy Butler的熱火丟掉主場優勢，聽起來讓人有些不敢置信，但是「綠衫軍」儘管接下來來到客場，還是擁有巨大的攻防戰力上的優勢，在G2熱火空檔三分球37投21中，命中率高達56.8%，而這樣的神準投籃，在G3恐怕難以複製。
塞爾提克必須打得更好，他們是要挑戰冠軍的球隊，輸掉一場可說是敗給偶然率，但輸給第8種子兩場，就沒有藉口了。
📌丹佛金塊3：0洛杉磯湖人
詹皇時代要結束了嗎？Kevin Durant和鳳凰城太陽也吞下了系列賽第3敗，Stephen Curry和金州勇士則是已經在「釣魚」了，上個世代的門面似乎正在被年輕勢力所取代。過去沒有任何一支球隊可以從0：3困境中逆轉，LeBron James沒得選擇，他只能帶領他的球隊做到，不然他的賽季就將結束。
湖人和金塊戰力上確實有差距，但差距更大的似乎是心理這一關，他們得克服在關鍵時刻的心魔，才有機會從強大的衛冕軍手上拿下一勝。
📌4月26日（五）NBA季後賽賽程
早上1：00 奧蘭多魔術（東區第5種子）VS 克里夫蘭騎士（東區第4種子）
早上3：30 奧克拉荷馬雷霆（西區第1種子）VS 紐奧良鵜鶘（西區第8種子）
早上6：00 波士頓塞爾提克（東區第1種子）VS 邁阿密熱火（東區第8種子）
早上8：30 丹佛金塊（西區第2種子）VS 洛杉磯湖人（西區第7種子）
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