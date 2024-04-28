NBA／沒季後賽打好無聊！Stephen Curry上節目自嘲：我現在很閒

NBA季後賽4/28搶先報／詹皇的賽季會在今天結束嗎？湖人背水一戰

▲洛杉磯湖人即將和丹佛金塊展開第4戰，「詹皇」LeBron James的賽季是否會在明天結束，還是湖人能夠延長戰線？（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人即將和丹佛金塊展開第4戰，「詹皇」LeBron James的賽季是否會在明天結束，還是湖人能夠延長戰線？（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA在4月28日進行4場首輪季後賽的賽事，「最強老八」邁阿密熱火回到主場迎戰波士頓塞爾提克，年輕生力軍奧蘭多魔術與克里夫蘭騎士進行第4戰，奧克拉荷馬雷霆搶在客場爭取聽牌。而其中最受矚目的，當然就是洛杉磯湖人對決丹佛金塊這一場，「詹皇」LeBron James的賽季是否會在明天結束，還是湖人能夠延長戰線？《NOWnews》統整賽事資訊跟轉播相關訊息提供給讀者。

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📌克里夫蘭騎士2：1奧蘭多魔術

魔術上一場在主場扳回一城，不過球隊感覺起來是在回到主場的危機意識下，用更強的拚搏競爭搶下這一勝。但騎士在這個系列賽的優勢還是很明顯，他們在禁區擁有出色的體型，可以限制倚賴大量切入製造進攻機會的魔術。

如果魔術想要扳平戰局，那射手將必須要適合把握空檔，才能為鋒線拉開進攻籃下的空間。

📌奧克拉荷馬雷霆2：0紐奧良鵜鶘

雷霆在這個系列賽面對沒有Zion Williamosn的鵜鶘可說是佔盡優勢，前兩戰打完，雖然雷霆看起來只是守下兩個主場而已，但系列賽似乎已經結束了，雙方實力上確實有所差距。

鵜鶘回到主場後，需要打得更有能量，給年輕的雷霆更多肢體碰撞，這是他們最有優勢的東西，也是拚死一搏的最後方式。

📌波士頓塞爾提克1：1邁阿密熱火

塞爾提克面對沒有Jimmy Butler的熱火丟掉主場優勢，聽起來讓人有些不敢置信，但是「綠衫軍」儘管接下來來到客場，還是擁有巨大的攻防戰力上的優勢，在G2熱火空檔三分球37投21中，命中率高達56.8%，而這樣的神準投籃，在G3恐怕難以複製。

塞爾提克必須打得更好，他們是要挑戰冠軍的球隊，輸掉一場可說是敗給偶然率，但輸給第8種子兩場，就沒有藉口了。

📌丹佛金塊3：0洛杉磯湖人

詹皇時代要結束了嗎？Kevin Durant和鳳凰城太陽也吞下了系列賽第3敗，Stephen Curry和金州勇士則是已經在「釣魚」了，上個世代的門面似乎正在被年輕勢力所取代。過去沒有任何一支球隊可以從0：3困境中逆轉，LeBron James沒得選擇，他只能帶領他的球隊做到，不然他的賽季就將結束。

湖人和金塊戰力上確實有差距，但差距更大的似乎是心理這一關，他們得克服在關鍵時刻的心魔，才有機會從強大的衛冕軍手上拿下一勝。

📌4月26日（五）NBA季後賽賽程

早上1：00　奧蘭多魔術（東區第5種子）VS 克里夫蘭騎士（東區第4種子）

早上3：30　奧克拉荷馬雷霆（西區第1種子）VS 紐奧良鵜鶘（西區第8種子）

早上6：00　波士頓塞爾提克（東區第1種子）VS 邁阿密熱火（東區第8種子）

早上8：30　丹佛金塊（西區第2種子）VS 洛杉磯湖人（西區第7種子）



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