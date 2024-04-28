12星座一周運勢／射手座小心爛桃花纏身　「4星座」工作狀況不佳

🟡牡羊座
本周運勢重點，工作、日常。
這周競爭者多了起來，壓力有點大，這可能代表你的吸引力下降了許多。工作上你的作品、案子現在不太吸引人，有點苦幹的感覺；感情上你的對象有點對你沒興趣了，要加把勁吸引對方。
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本周運勢重點，感情。
這周感情方面有三角問題，目前優勢莫名的回到你身上。工作上對於自己的業務範圍要更努力；感情上目前你的對象重心是在你身上的。
🟡雙子座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周感情方面呈現無心戀愛、只交友的狀態，原本的對象關係沒有好轉的跡象。工作上開始研究第二個領域；感情上出現可以深入交流的對象。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周會稍微有點方向感，要適時梳理自己的思緒。工作上會找到方向；感情上身邊有很愛你的對象，是負責任的類型，另一部分的對象想試試看。
🟡獅子座
本周運勢重點，感情、工作。
這周會感覺不太有動力，做事不積極，要適時的休息。工作上沒有什麼太大的動力，也有點不順；感情上你的對象暫時沒有行動，在觀望中，你的動力也不足。
🟡處女座
本周運勢重點，感情、日常。
這周感情方面，出現兩種類型桃花，一種是發現問題而保持距離，另一種是很喜歡你但太被動。工作上工作速度更慢了；感情上目前看起來很冷清。
🟡天秤座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面，你的對象對你是默默努力默默付出型。工作上狀況不穩定；感情上關係不穩定、分手都有可能，對方已經很努力。
🟡天蠍座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周要多了解一下背後的原因，可能會找到重點。工作上會遇到常常了解、溝通的狀況；感情上有潛力股類型桃花。
🟡射手座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面有點進退兩難，一部份的對象是穩定三角戀的狀態，另一部份的對象不來電。工作上有點卡住；感情上目前是爛桃花纏身。
🟡摩羯座
本周運勢重點，感情、日常。
這周注意人際關係、合作關係，若是彼此有心結，結果會很不穩定。工作上不太穩定；感情上你的對象時陰時晴。
🟡水瓶座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周注意人際、感情方面的變化，有可能意外分開、有變數。工作上拆夥、解散的可能；感情上有分手的可能。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周若是對方已經呈現無心的狀態，就別在緊追，有可能撲空。工作上對方可能有其他人選；感情上你的對象可能有其他的對象，此時行動有可能失敗。
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