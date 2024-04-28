變頻冷氣「最省電不是裝日立、大金」！老闆招了答案：公開的秘密

限時兩天！LINE貼圖、表情貼狂殺1折「每組6元」　27款永久使用

▲LINE貼圖、表情貼限時下殺1折，每組只要6元就能「永久使用」，其中包括訊息貼圖、省空間貼圖。（圖／翻攝畫面）
▲LINE貼圖、表情貼限時下殺1折，每組只要6元就能「永久使用」，其中包括訊息貼圖、省空間貼圖。（圖／翻攝畫面）

記者黃韻文／綜合報導

LINE免費貼圖總是限時90天，想要打包永久貼圖，那就不能錯過LINE快閃1折活動！LINE即日起至4月29日無預警快閃1折貼圖、1折表情貼，換算下來，每組只要6元就能永久使用，共有27組可選，包括原價要60元的動態表情貼、省空間貼圖、全螢幕貼圖都有，且許多都是人氣角色，無論送禮、自用都划算，快把握這波優惠。

🟡點此看27組「1折貼圖、1折表情貼」完整清單（點此連結）

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▲LINE快閃推出表情貼、貼圖1折活動。（圖／LINE）
▲LINE快閃推出表情貼、貼圖1折活動。（圖／LINE）
📍表情貼6元！兩大使用密技：當小貼圖、組合變大表情

這次首推入手「表情貼、訊息貼圖、省空間貼圖」，表情貼除了可以搭配文字穿插使用，也能單獨當作「小貼圖」使用，若是單獨傳送1張表情貼，呈現出來的大小就會是比一般貼圖再小一點的「小貼圖」；或是使用表情貼「組合技」，只要連續傳送3個以內表情貼，就能組合成「大表情貼」。

▲「表情貼」如圖左，單獨傳送會放大、能當成小貼圖使用；或是如圖右，連續發送3個以內，可組合成「大表情貼」。（圖／LINE、記者整理）
▲「表情貼」如圖左，單獨傳送會放大、能當成小貼圖使用；或是如圖右，連續發送3個以內，可組合成「大表情貼」。（圖／LINE、記者整理）
📍訊息貼圖6元！一招快速輸入文字、自創貼圖

想入手「訊息貼圖」趁這波只要6元，每張貼圖可輸入100字，而且還能快速製作，先在訊息框輸入原先要傳送的文字訊息，再打開貼圖選單、點「 鉛筆按鈕」，就會自動將文字套用到訊息貼圖中預覽、傳送。

▲在訊息框輸入文字，點選「鉛筆」圖案即可快速套用至「訊息貼圖」。（圖／記者黃韻文攝）
▲在訊息框輸入文字，點選「鉛筆」圖案即可快速套用至「訊息貼圖」。（圖／記者黃韻文攝）
📍省空間貼圖6元！避免佔空間洗版、傳貼圖不尷尬

如果覺得傳貼圖有洗頻、佔空間的感覺，則推薦使用「省空間貼圖」，比起一般正常尺寸貼圖，「省空間貼圖」大小只有一半，既能發揮貼圖效果，又可省下許多版面空間，清楚傳達想要溝通的意思。

▲「省空間貼圖」尺寸約只有一般貼圖的一半。（圖／LINE）
▲「省空間貼圖」尺寸約只有一般貼圖的一半。（圖／LINE）

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