NBA季後賽／湖人中鋒時隔73天復出！G4背水一戰　力拚避免被橫掃

4/28NBA季後賽焦點球星／詹皇30分湖人續命　Wagner殺出魔術扳平

▲「詹皇」LeBron James在系列賽G4轟下30分，帶領洛杉磯湖人擊敗金塊，在首輪季後賽終於開胡，比數追成1:3。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James在系列賽G4轟下30分，帶領洛杉磯湖人擊敗金塊，在首輪季後賽終於開胡，比數追成1:3。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

4月28日NBA有4場季後賽賽事，奧蘭多魔術前鋒Franz Wagner今晚攻下34分13籃板4助攻，率隊扳成2：2平手；Jayson Tatum拿到22分11籃板6助攻，用全面的數據撲滅熱火；而「詹皇」LeBron James則是轟下30分，帶領球隊擊敗金塊，系列賽終於開胡。《NOWnews今日新聞》也為讀者精選這些焦點人物的表現。

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▲魔術前鋒Franz Wagner今晚攻下34分13籃板4助攻，得分和籃板均為全場最高，率領球隊以2：2扳平戰局。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲魔術前鋒Franz Wagner今晚攻下34分13籃板4助攻，得分和籃板均為全場最高，率領球隊以2：2扳平戰局。（圖／NOWnews社群中心製圖）
📌魔術112：98戰勝騎士，MVP：Franz Wagner

Franz Wagner今晚攻下34分13籃板4助攻，面對擁有Jarrett Allen和Evan Mobley的騎士禁區毫無懼色，多次切入挑戰籃框，幫助魔術在下半場打出59：20的高潮，一舉逆轉比數，最終拿下比賽。

▲雷霆一哥「SGA」Shai Gilgeous-Alexander電力十足，攻下全場最高24分。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲雷霆一哥「SGA」Shai Gilgeous-Alexander電力十足，攻下全場最高24分。（圖／NOWnews社群中心製圖）
📌雷霆106：85擊敗鵜鶘，MVP：Shai Gilgeous-Alexander

「SGA」Shai Gilgeous-Alexander在對上紐奧良鵜鶘的系列賽完全宰制比賽，G1他的三分打是取勝的關鍵一擊，G2和G3的表現十分全面，今晚全場攻下24分，率領球隊以106：85輕取鵜鶘，展現新生代球星接班的架式。

▲塞爾提克一哥Jayson Tatum本場比賽挺身而出，攻下22分11籃板6助攻。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲塞爾提克一哥Jayson Tatum本場比賽挺身而出，攻下22分11籃板6助攻。（圖／NOWnews社群中心製圖）
📌塞爾提克104：84熱火，MVP：Jayson Tatum

塞爾提克「一哥」Jayson Tatum在G3全場16投6中，攻下22分，外帶11籃板6助攻，幫助綠衫軍擊敗難纏的熱火。連續幾年塞爾提克都是聯盟中的一級勁旅，但他們要奪冠，球隊的當家球星必須是比賽兩隊的最好球員。Tatum到底是否進化到那個層級了？拭目以待。

▲「詹皇」LeBron James力挽狂瀾，全場23投14中，攻下30分，另拿到5籃板4助攻。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲「詹皇」LeBron James力挽狂瀾，全場23投14中，攻下30分，另拿到5籃板4助攻。（圖／NOWnews社群中心製圖）
湖人119擊敗108金塊MVP：LeBron James

湖人在今天存活下來了！靠著「詹皇」LeBron James攻下全隊最高30分，他們終場以119：108擊敗金塊，終止近期對戰11連敗。39歲的James依舊擁有在攻防兩端決定勝負的能力，而在面對淘汰邊緣的狀態時，也更能激發他的鬥志。不過湖人也不能只有James發揮，其他球員也必須拿出生涯最佳表現，才有可能創造歷史。

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