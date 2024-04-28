4/28NBA季後賽焦點球星／詹皇30分湖人續命　Wagner殺出魔術扳平

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Franz Wagner今晚攻下34分13籃板4助攻，面對擁有Jarrett Allen和Evan Mobley的騎士禁區毫無懼色，多次切入挑戰籃框，幫助魔術在下半場打出59：20的高潮，一舉逆轉比數，最終拿下比賽。
📌雷霆106：85擊敗鵜鶘，MVP：Shai Gilgeous-Alexander
「SGA」Shai Gilgeous-Alexander在對上紐奧良鵜鶘的系列賽完全宰制比賽，G1他的三分打是取勝的關鍵一擊，G2和G3的表現十分全面，今晚全場攻下24分，率領球隊以106：85輕取鵜鶘，展現新生代球星接班的架式。
📌塞爾提克104：84熱火，MVP：Jayson Tatum
塞爾提克「一哥」Jayson Tatum在G3全場16投6中，攻下22分，外帶11籃板6助攻，幫助綠衫軍擊敗難纏的熱火。連續幾年塞爾提克都是聯盟中的一級勁旅，但他們要奪冠，球隊的當家球星必須是比賽兩隊的最好球員。Tatum到底是否進化到那個層級了？拭目以待。
湖人119擊敗108金塊，MVP：LeBron James
湖人在今天存活下來了！靠著「詹皇」LeBron James攻下全隊最高30分，他們終場以119：108擊敗金塊，終止近期對戰11連敗。39歲的James依舊擁有在攻防兩端決定勝負的能力，而在面對淘汰邊緣的狀態時，也更能激發他的鬥志。不過湖人也不能只有James發揮，其他球員也必須拿出生涯最佳表現，才有可能創造歷史。
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