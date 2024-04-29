解婕翎穿睡衣拍片露「脖子紅色印記」遭疑是草莓！本人回應：超煩
藝人解婕翎曾是《瘋神無雙》固定班底，還是電玩節目的主持人，因甜美的外貌，常登上各大綜藝節目。近日她分享一支短影片，記錄出門前梳妝打扮的過程，而脖子上的紅色印記太明顯受到關注，遭疑被「種草莓」，對此本人也公開真相是過敏，「一早起來都這樣超煩！」
記者薛羽彤／綜合報導
解婕翎近日在IG分享自己出門前梳妝打扮的過程，畫面中她穿著粉紅色緞面睡衣，從頭髮到妝容細心裝扮，不過她脖子上的紅色印記意外成為焦點，網友回覆「很明顯的吻痕」、「我看到草莓了，六嘆…你這樣不行…種太小了」、「脖子中間是被蚊子叮嗎」、「喉嚨有草莓。」
解婕翎脖子的紅色印記，意外引發眾人討論，她也在留言區親自回應，自己是因為過敏才會這樣，反駁網友們的猜測。瑀熙看到後回應「我的脖子也超容易紅紅的」，解婕翎無奈嘆「一早起來都這樣超煩。」
解婕翎去年3月迎來38歲生日，她在社群宣布「我被追走了，這男人太狠了竟然告白了三次而且內容還一模一樣。」對象就是實況主6tan（六嘆）。她表示其實兩人交往已經一陣子了，「之前就想跟大家說，但還真難以啟齒，趁個生日分享一下。我還是會專注在工作上，不會有什麼改變，之後看怎樣再跟大家更新啦，要講這種事還真是讓人彆扭。總之我生日快樂，健康平安你們也是！」
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