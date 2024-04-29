5/1起房屋稅開徵！財稅局延時服務至晚上6點 留意期限以免挨罰
除了綜合所得稅申報外，5月開始也將開徵房屋稅，宜蘭縣政府財政稅務局提醒，房屋稅繳納期限到5/31，須在此前繳款，以免逾期被加徵滯納金。此外，全功能服務櫃台在房屋稅開徵期間，將延時服務到晚上6點，方便上班族群詢問或補單。
記者魏妤庭／台北報導
宜蘭縣政府財政稅務局表示，今（2024）年房屋稅在5/1到5/31間開徵，納稅義務人須注意繳納期限，以免逾期被加徵滯納金。並建議民眾可以多利用地方稅網路申報作業網站，查詢及繳納稅款。沒有讀卡機的納稅人也可以使用手機掃描稅單上的QRcode進行網路繳稅，或是到4大超商使用多媒體事務機，輸入國民身分證、統一編號即可自行列印當期繳納單，直接在超商櫃台繳稅。
宜蘭縣政府財政稅務局表示，在開徵期間，除了提供電話補單服務外，也將於全功能櫃台提供中午延長服務，受理該縣房屋稅補單、查詢、收件暨經收信用卡及行動支付繳稅。另財政部為鼓勵房屋有效利用及合理化房屋稅負，今年7/1起實施全國歸戶差別稅率2.0（俗稱囤房稅2.0），該新制房屋稅將在明年5/1首次繳納，今年期房屋稅依然按照舊制規定課徵。
此外，0403地震之後餘震不斷，造成花蓮、宜蘭觀光旅宿業生意大受影響，5月又面臨房屋稅繳交，宜蘭縣政府提出房屋稅分期申請，業者只要連續4個月營業收入比去年同期少30%以上，一般民眾提出經濟困難證明，都可以辦理分期，最長可分36期、3年內繳完，稅金再加上利息，比起拖延繳稅被罰10%的滯納金可省下更多費用。花蓮則是針對紅單部分房屋稅全部免稅，黃單房屋減半課稅。