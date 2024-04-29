身高差不是36公分！王齊麟認愛陳詩媛被嫌「記得練球」8字回應了
現年29歲的樂天女孩啦啦隊成員十元（陳詩媛）今（29）日透過經紀人證實與奧運羽球金牌國手王齊麟熱戀交往，雖然讓不少粉絲心碎，但大家仍給予祝福。不過，就有網友發文抱怨：「交往也要記得練球！」來暗指王齊麟，沒想到真的釣出本人親自回應：「好的～我會認真練球！」
記者詹鎰睿／綜合報導
在2021年東京奧運與好友李洋搭檔，替台灣成功奪下羽球男子雙打金牌的王齊麟，突然在4月24日凌晨高調放閃，在IG上貼出與一位身材嬌小的短裙女合照，消息立刻震碎許多粉絲的心，由於當天正是樂天女孩啦啦隊成員十元的29歲生日，格外引發網友討論。
為此，十元的經紀人也向《NOWnews今日新聞》證實此事，「齊麟和十元已經認識一段時間了，兩人後來因為吃飯遇到，才有更多聯絡、更了解彼此，很認真看待這段發展中的關係，為彼此的事業加油，我們身為詩媛的經紀公司，感謝各方的關心與祝福，公司不會干涉藝人交友，有好消息再跟大家說明！」
怎料，就有網友在threads上發文埋怨：「沒有要臭，但交往也要記得練球，每次都倒在8強，看得很痛苦！」結果王齊麟看到後竟留言回應：「好的～我會認真練球！」而該名網友也給予鼓勵：「加油，每次轉播你的比賽都有跟，希望還能多看到你們再冠軍賽聖筊！」王齊麟則回：「謝謝支持，我也希望能連續9個聖筊。」此外，身高188公分的王齊麟還親自解釋和女友十元的身高差距：「其實只有35公分！」讓大家笑到不行。
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