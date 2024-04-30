麻豆文衡殿「上萬隻蜜蜂飛入」！徘徊10分鐘離開　奇蹟香爐內留字

我是廣告 請繼續往下閱讀
該網友提到，在蜜蜂徘徊的時候，特別觀察到有4隻蜜蜂在香爐內慢慢地爬行，結果疑似走出一個「文」字，也讓廟方人員感到非常驚訝，並且表示這是建廟之後的首見。不少網友看完貼文後紛紛感到神奇「好奇妙的情況哦！是有大事要發生了嗎？」、「好神奇喔！會不會是要顯靈」；不過也有人表示「正常的蜜蜂遷移，王蜂在找合適的家，有養蜂的應該都看過」、「感覺只是在遷徙耶，畢竟廟方也說是首次這樣，表示沒傳統啊」。
麻豆文衡殿小檔案！曾「發爐預言」文旦大豐收成真
事實上，麻豆文衡殿是台南市麻豆區南勢里的一間關帝廟，建立於1734年，歷史相當的悠久，有麻豆地區古蹟廟宇第一之美稱。提到較知名的活動，麻豆文衡殿都會在每年元宵節時，舉辦神龍大會，麻豆文衡殿神龍陣會於夜晚遶境出巡，炒熱麻豆區的元宵夜氣氛，沿途民眾香案迎接，整條街道都會非常的熱鬧。
除了這次出現蜜蜂的奇景之外，在2017年時，文衡殿供桌的香爐突然發爐，經過廟方擲筊請示，才得知麻豆文旦當年即將大豐收，境內將有冠軍台南文旦王以及各種獎項會產生，後來同年文旦確實豐收，麻豆柚農也於台南市文旦大賽獲得佳績，獲得特等獎文旦王、頭等獎及優等獎等4人，於是廟方就在中秋節舉辦賑濟公益活動。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。