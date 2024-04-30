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麻豆文衡殿「上萬隻蜜蜂飛入」！徘徊10分鐘離開　奇蹟香爐內留字

▲台南麻豆文衡殿出現奇景，上萬隻蜜蜂飛入正殿內盤旋，數十分鐘後才離開，全程沒有螫傷人。（圖/麻豆人大集合）
▲台南麻豆文衡殿出現奇景，上萬隻蜜蜂飛入正殿內盤旋，數十分鐘後才離開，全程沒有螫傷人。（圖/麻豆人大集合）

記者張嘉哲/綜合報導

有神蹟顯靈！台南市麻豆區南勢里的麻豆文衡殿，日前遇到非常奇特的遭遇，有數萬隻蜜蜂突然衝進廟中徘徊，在關聖帝君神像上方盤旋，數10分鐘之後就飛離，除此之外，還有蜜蜂在香爐內爬行留字，全程沒有任何香客以及廟方人員被蜜蜂叮到，讓人感到相當的神奇直呼：「是不是有什麼大事要發生！」

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有網友在臉書社團「麻豆人大集合」貼文指出：「29日下午3時許，有數萬隻蜜蜂從文衡殿的正門飛入，隨後在關聖帝君的正殿內不斷徘徊，在過程中蜜蜂完全沒有螫人，也沒有在地上爬行，大約數10分鐘之後，這群蜜蜂就從正門往外飛出去，目睹的信徒全部都嘖嘖稱奇。」

▲香爐上面還有蜜蜂爬行留字的痕跡，有網友認為是留下一個「文」字，廟方人員也驚訝沒有看過這樣的奇景。（圖/麻豆人大集合）
▲香爐上面還有蜜蜂爬行留字的痕跡，有網友認為是留下一個「文」字，廟方人員也驚訝沒有看過這樣的奇景。（圖/麻豆人大集合）
該網友提到，在蜜蜂徘徊的時候，特別觀察到有4隻蜜蜂在香爐內慢慢地爬行，結果疑似走出一個「文」字，也讓廟方人員感到非常驚訝，並且表示這是建廟之後的首見。不少網友看完貼文後紛紛感到神奇「好奇妙的情況哦！是有大事要發生了嗎？」、「好神奇喔！會不會是要顯靈」；不過也有人表示「正常的蜜蜂遷移，王蜂在找合適的家，有養蜂的應該都看過」、「感覺只是在遷徙耶，畢竟廟方也說是首次這樣，表示沒傳統啊」。

麻豆文衡殿小檔案！曾「發爐預言」文旦大豐收成真

事實上，麻豆文衡殿是台南市麻豆區南勢里的一間關帝廟，建立於1734年，歷史相當的悠久，有麻豆地區古蹟廟宇第一之美稱。提到較知名的活動，麻豆文衡殿都會在每年元宵節時，舉辦神龍大會，麻豆文衡殿神龍陣會於夜晚遶境出巡，炒熱麻豆區的元宵夜氣氛，沿途民眾香案迎接，整條街道都會非常的熱鬧。

除了這次出現蜜蜂的奇景之外，在2017年時，文衡殿供桌的香爐突然發爐，經過廟方擲筊請示，才得知麻豆文旦當年即將大豐收，境內將有冠軍台南文旦王以及各種獎項會產生，後來同年文旦確實豐收，麻豆柚農也於台南市文旦大賽獲得佳績，獲得特等獎文旦王、頭等獎及優等獎等4人，於是廟方就在中秋節舉辦賑濟公益活動。

▲台南麻豆文衡殿的歷史已經非常悠久，每年元宵節會舉辦的神龍大會更是在地非常重要的活動！（圖/Google評論）
▲台南麻豆文衡殿的歷史已經非常悠久，每年元宵節會舉辦的神龍大會更是在地非常重要的活動！（圖/Google評論）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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