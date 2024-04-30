2024牌照稅今截止！過期罰金加徵10%　「補繳方式、管道」一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024牌照稅繳納期限從4/1至4/30為止，無論是汽車、機車，皆可透過8種方式繳費。
1、財政部稅務入口網站、財政部網路繳稅服務。
2、行動支付：街口支付、LINE 一卡通Money、悠遊付、 ezPay簡單付等APP繳費。
3、超商繳稅：牌照稅3萬元以內，可至四大超商繳納牌照稅。
4、自動櫃員機 （ATM）轉帳。
5、約定帳戶納稅：需於牌照稅開徵前2個月前（2月1日前）申辦約定帳戶。
6、電話語音轉帳繳稅：412-1366。
7、前往各縣市的稅捐處，臨櫃繳納。
8、前往代收國稅的金融機構臨櫃繳納。
🟡2024牌照稅過期怎麼辦
依《使用牌照稅法》第25條及稅捐稽徵法第20條規定，交通工具所有人或使用人未於規定繳納期間內繳清稅款者，每逾3日按滯納數額加徵1%滯納金（最高加徵10％），逾30日仍未繳納者，將移送強制執行，該署籲請納稅義務人於期限內繳納。
🟡2024牌照稅過期補繳方式
若牌照稅預期未繳，後續仍可透過線上網站、行動支付、ATM、臨櫃、約定帳戶等方式補繳，不過要特別注意的是，牌照稅3萬元以內想到超商補繳的話，最晚需在5/3補繳，5/3後超商不再受理牌照稅繳費業務。
🟡2024牌照稅查詢方式
民眾可透過「地方稅網路申報作業」網站，透過讀卡或「輸入車號+身分證號碼」等方式，直接查詢是否成功繳費或尚未繳費。