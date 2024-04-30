王晶看上「女大生」！她拍三部電影海撈116億 還認周潤發當乾爹
香港知名導演王晶執導過許多經典電影，也曾挖掘過不少人成為當紅演員，像是李麗珍、邱淑貞等人，讓不少嚮往踏入演藝圈的女孩都希望有朝一日也能被王晶相中而爆紅！其中，一位被譽為「最美晶女郎」的女星童菲（又名：童飛），她在大二時因為被王晶挖掘，後來出演了三部系列電影而爆紅，狂撈26億人民幣（約新台幣116億）的票房佳績，引起高度關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
中國女藝人童菲有著姣好的外貌與清新的仙女氣質，她在北京聯合大學唸書時，積極參與表演活動，努力磨練自己的技巧，很幸運地在某次偶然機會下被王晶相中，讓她在大二時被挖掘出道。據了解，王晶當時看見童菲身上與眾不同的氣質和潛力，認為她有具備成為優秀演員的素質，才會挖掘她踏入演藝圈。
童菲在大二展開演藝生涯後，在2011年演出電影《無價之寶》正式進軍演藝圈，並於2012年演出王晶執導的《大上海》，因此獲得不少關注，但真正讓她爆紅的是《澳門風雲》系列的三部電影，她在電影中飾演賭神愛女「阿彩」，在跟謝霆鋒、周潤發對戲時都游刃有餘，讓觀眾對她印象非常深刻。
童菲憑著《澳門風雲》系列電影，展現出她演技的多樣性，也創下了26億人民幣（約新台幣116億）的票房佳績，也因為是王晶挖掘她出道，讓不少人都稱她為「最美晶女郎」，而她也被評選為90後最具潛力「四小花旦」之一，近年也拍了不少網路電影。
此外，童菲後來也被周潤發認作「乾女兒」，她也因此有了許多跟演藝圈大咖合作的機會，而童菲在受訪時也曾提到：「發哥就像爸爸一樣，私下也會跟他撒嬌。」可以感受到周潤發很照顧她，兩人之間的感情也非常要好。
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