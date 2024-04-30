諸神黃昏？詹皇、KD、Curry時代「落幕」　Pierce風涼話道盡哀愁

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Curry、James和Durant三名象徵這個時代的球星，集體在5月到來之前出局，提前準備巴黎奧運，這是破天荒的，也是標誌性的，這是19年來首次3人均無緣打進季後賽次輪。
退役後盡顯「大嘴巴」屬性的Paul Pierce，在之前於社群網站上點評OG（老將）們，他寫道：「所有的OG早就都該去坎昆了。」結果也正如他所說，Curry、James和KD皆在首輪前淘汰，今年季後賽將屬於新世代，由James領導的時代也即將終結。
勇士王朝終結 Stephen Curry無緣季後賽
今年勇士在例行賽走得跌跌撞撞，儘管季末打出一段高潮，但關鍵戰輸掉，讓自己落到西區第10的位置，面對沙加緬度國王的附加賽，Klay Thompson失常、全場10投0中，勇士一戰出局，Curry也無力回天，勇士提前開啟「釣魚」模式。 季後球隊也傳出要進行戰術以及陣容調整的可能，Thompson目前還沒和球隊續約，他今夏會成為自由球員，有可能和其他球隊簽約。
無論勇士未來是否還有可能奪冠，他們在2019年之後6年僅奪1冠，已經不再具備在聯盟中的統治力了，因此無論他們今夏是否散夥，這個王朝已經名存實亡。這也是NBA時代迎來巨變的一個最大象徵。
Durant太陽西沉 被Anthony Edwards正面擊敗
Kevin Durant在今年初被聖安東尼奧馬刺新星Victor Wembanyama稱讚，後者直言KD是自己曾經的偶像之一，對此這位2屆FMVP得主笑說：「這代表我已經老了。」而他當時可能無法想像自己會在首輪被自己的另一位粉絲——Anthony Edwards以0：4橫掃出局。
拳怕少壯，這是職業體育競技永恆不變的定律，Durant在該輪系列賽被灰狼一堆長臂、充滿運動能力的防守者給包圍，當他看到Edwards突破自己、高高躍起灌籃時，會不會感嘆自己當年也曾經是如此呢？
KD這一輪系列賽的表現可說是鞠躬盡瘁，但是Anthony Edwards毫無疑問是這一輪最好的球星。Edwards挑戰了Durant，並戰勝他，就如同Durant在2017年嘗試挑戰LeBron James的王位那樣。
詹皇生涯首次首輪遭橫掃 39歲的他已經走到生涯尾聲
LeBron James的職業生涯不會再持續很久了，儘管他在這個年紀仍然打出讓人驚嘆的水準，但我們都知道這不會再持續很久了。現在的問題是，到底還有多久？詹皇的經紀人Rich Paul說：「這就像降落飛機一樣。 它不會馬上就著陸，當航程還剩45分鐘時，系統會先提示，讓大家有些準備。」
那麼在被金塊淘汰之後，這架飛機的降落警示音響起了嗎？這是他在NBA的第21個賽季了，他拿下過4座總冠軍、4座年度MVP、4座總冠軍賽MVP，他是史上第一位達成「4萬分1萬助攻1萬籃板」的球員，前無古人後也難有來者。
但你知道他傳奇生涯中可能做不到的事是什麼？那就是再次擊敗Nikola Jokic領軍的丹佛金塊。0：152，這就是最後的結局，湖人沒有成為史上第一支從0：3落後逆轉的球隊。
21投11中，砍下30分9篮板11助攻4抄截，詹皇仍然在關鍵戰打出高水準表現，他攻防兩端都精力充沛，但新時代的怪物也已經降臨，季後赛至今Nikola Jokic在得分、篮板和助攻總數上均為聯盟第一，他就是當今第一人，甚至沒有接近的。
首輪季後賽已經來到尾聲，Durant和James相繼出局，讓人有些感傷，但在這個大背景之後，NBA新世代正欣欣向榮，充滿綠意。
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