快評／Jamal Murray無愧「湖人殺手」！0：152　逆轉奇蹟沒發生

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不過這次系列賽前4戰Murray狀態不好，場均21.5分5籃板7.3助攻的數據看起來還可以，但是命中率僅有38%，三分球命中率20.8%，得分效率並不理想，這也讓金塊進攻體系在運轉上出現一些困難。
今天金塊開賽就刻意餵球給Murray，他也的確在首節就在外線接連進球，單節攻下12分，不過之後他在2、3兩節沉寂下來，命中率也開始下滑，似乎再次被湖人的防守給掐住。不過進入到第四節，Murray證明他就是為大舞台而生的球員，直接參與金塊最後16分之中的12分，包括助攻給Michael Porter Jr.和Kentavious Caldwell-Pope命中2記三分球，讓主場軍屢屢能夠回應湖人的進逼。
比賽最後1分07秒，湖人領先2分，Jamal Murray的三分球讓球隊再次超前，之後LeBron James在26.1秒時靠罰球追平比數，金塊沒有喊暫停，所有人拉開、毫無爭議地將球給到Murray，他將時間拖到最後一刻，面對多名湖人球員撲防，穩穩地命中關鍵中距離跳投，幾乎是重演之前在G2的絕殺戲碼！湖人沒有時間出手好的最後一擊，賽季被Murray這一投給終結，AD和詹皇的冠軍夢也破碎。
Murray最終在這場比賽28投13中，砍下了全場最高的32分，另有7助攻3籃板，這一輪系列賽之後，他可能也將為自己贏得「湖人殺手」這個稱號，真的是只要一打湖人就來勁。
金塊這一輪毫無疑問是更強的球隊，只是可惜了Anthony Davis打出了生涯最好的一場系列賽。他本輪場均30.5分15.8籃板，投籃命中率高達62.2%，幾乎無法被限制，他的籃板能力也是湖人能在主場拿下G4的關鍵原因，今天開賽前5次出手他命中4球，給予金塊十分大的壓力。
LeBron James仍然是湖人指標性球星，但AD已經成為球隊的最好的球星了，他在攻防兩端的影響力巨大，他的防守和籃板能力是湖人在體型劣勢之下能夠頂住金塊強攻的關鍵。今天在G5他在關鍵時刻賞給Jokic一記火鍋，差點要幫助湖人再下一城。
但這一輪AD要頂防Jokic，又需要在進攻端硬鑿禁區，負荷過大，此役下半場開賽沒多久又肩膀受傷，最後明顯有些氣力放盡。加上Murray超神發揮，讓他徒留遺憾。
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