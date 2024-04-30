台中通APP外縣市會員占多數　議員批成效不彰

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陳俞融批評，台中通不僅會員人數灌水，現行的會員分級制度也徒具形式，部分市民服務功能根本虛設，目前台中通會員，分為金、銀、銅、基本四個等級，但其中金質會員僅871人，占所有145萬8133個會員數中，約萬分之6，銀質會員有31萬1084人僅占2成，而剩下來的多數會員，剩下只為購物節抽獎需求而申請會員的銅質會員，共有113萬3907人，占了7成7，由此可看出台中通的會員多數為購物節灌水進來的，也根本沒人想升級金質會員，分級會員制度根本「形同虛設」。
數位治理局林谷隆局長說，目前台中通除基本會員外，共分三級金質、銀質、銅質，並依照等級不同升級後將可享有台中市不同市政服務，如銅質會員可參加台中購物節活動登錄發票、抽獎，銀質會員可使用台中通提供的各項市政服務如陳情整合平台、線上申辦...等，他也提道會員數問題，是由於現行台中通APP的前身就是台中購物節APP，因此繼承大多數當時因購物節下載使用的會員數量，也正積極優化台中通各項服務，以便利市民使用。
陳俞融提到，根據台中通使用服務統計，使用最多功能就是參與市府大型活動，比例有62.83%，至於跟市民服務有關的支付繳費6.13%、線上申辦2.3%、福利資訊2.05%，甚至需要金質會員才能使用的圖書館藏功能更占僅1.48%，表示台中通大部分會員不但是外縣市，且都只用來購物節抽獎、登錄發票，且作為花了市民納稅錢，主要本應用於服務台中在地市民的APP來說，這樣的使用表現是不及格且成效不彰的。
市議員陳淑華則說，目前台中通既然會使用購物節APP當作基礎，就是要借重購物節原有眾多會員量，以提升未來台中市民使用狀況，但目前情形就是沒有將台中通功能好好發揮，不僅會員許多為外縣市，且使用功能還是以購物節為主的大型活動，代表功能不彰，市府應思考如何提升其他市政服務如線上繳費、圖書借閱等功能之使用率，並擴大吸引台中本地市民加入台中通，才是數位治理局該做的事。
議員張芬郁也表示，外縣市民眾為了購物節抽獎而成為台中通會員，經發局洋洋得意，卻苦了提供系統服務的數位治理局，無法達到智慧城市服務市民的最主要目的，是數位治理局必須解決的問題。