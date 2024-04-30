網紅行銷ETF亂象！金管會祭出4大規範　9月底前導正歪風

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不過，為保障投資人權益，金管會除已適時由投資教育宣導、強化配息資訊揭露、參考國際證券管理機構組織（IOSCO）國際監理趨勢等不同層面採行相關管理措施外，並朝強化資訊揭露、廣告行銷及市場風險控管3方向，協同投信投顧公會、證交所及櫃買中心，持續精進ETF相關監理措施。
在強化規範業者廣告行銷活動，以保護投資人權益部分，金管會證期局表示，為確保投信業者對於ETF商品廣告行銷內容的妥適性，避免相關內容有誤導投資人疑慮，將加強審查基金銷售文件的內容之妥適性，包括投信業者對於基金銷售文件應強化事前審查及事後稽核機制，還有投信投顧公會對於投信業者 的廣告等營業促銷活動之資料將加強審查，若發現有相關缺失或違反規定情事，將依相關規定處理。
為促進投信業者自律與健全產業發展，投信投顧公會經蒐集業者意見，研議強化投信及基金銷售機構管理網紅廣告行為的自律規範，並將於近期發布，增訂4大規範，包括業者與網紅合作，應於內部控制制度明定事前、事中、事後管理機制；業者應與合作網紅簽訂契約明訂雙方權利義務；業者應定期檢視合作網紅從事廣告行為確保符合規定，投信投顧公會定期抽查業者遵循情形；為使業者有充分時間因應新措施，業者就已合作網紅管理如有不符合規定者應於3個月內補正。
因應ETF成長對資本市場影響，在強化市場風險控管措施部分，證期局說，考量投資人對高息相關名稱之ETF有所期待，為提醒投資人商品特性及相關風險，規劃於基金名稱後加註「本基金並無保證收益及配息」等相關提醒警語。
證期局認為，ETF是追蹤複製指數表現，ETF所追蹤指數並須經證交所或櫃買中心審查認可。對於國內股票型ETF，金管會將督導投信業者對於所發行的ETF及ETF所追蹤的指數，強化評估成分股之集中度及流動性，以避免建倉及大額申贖時影響股價及流動性。
此外，金管會亦將督導證交所及櫃買中心藉由定期評估ETF持股狀況、建置交易資料庫，以落實投資人保護，維持市場穩定運作及防止不當影響個股及市場的風險。