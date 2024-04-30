減碳盡心力！永豐餘工業用紙設計能力登上國際　獲德國iF設計獎

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永豐餘認為，設計除了保護包裝裡的產品外，更應該利用植物纖維為生物碳(Biogenic Carbon)的碳儲存載體的特性，把設計溶入綠色包裝裡，成為產品碳足跡的減項，讓整體包裝設計為淨零排碳工作盡一份貢獻，隨著回收再利用，紙儲存的生物碳會延續到最終自然分解。
「艾卡特貓抓板禮盒」採可回收且可生物降解的材料製造，利用瓦楞紙板的材料張力進行組裝應用，不須另外使用黏合劑，並使用植物性墨水進行環保列印，讓禮盒除了具備包裝功能，還能搖身一變成為貓咪安全玩樂的貓抓板；「柚遇見你」禮盒靈感源自中秋節典故，採用黑、白、金三種基色，將廣寒宮的外型與中秋玉兔神話故事融為一體，不僅可用來盛裝中秋佳節好禮，同時也能當作光線柔和的燈具，完美詮釋「月宮神話」的美學。
兩項作品都以設計和材料科學為主軸，增加產品使用多面性、延長使用時間，落實永續材料應用；在固碳層面，永豐餘工紙自行估算，「艾卡特貓抓板禮盒」每件生物碳儲存量2.88公斤二氧化碳當量，排碳0.26公斤二氧化碳當量，含綠色碳(Green Carbon)2.62公斤二氧化碳當量；「柚遇見你」每件生物碳儲存量0.88公斤二氧化碳當量，排碳0.02公斤二氧化碳當量，含綠色碳0.86公斤二氧化碳當量，反映出纖維的生物碳固碳效益。