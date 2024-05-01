南市減塑再出招市場新時「袋」 響應有機會抽300購物金
為從源頭減塑，鼓勵民眾重複使用購物袋，台南市府環保局及經發局市場處推動設置「袋袋相傳」站點，號召民眾將家中多餘但堪用的紙袋、不織布袋或帆布袋等購物袋，進行回捐，目前為止公有市場設置率高達76%。市長黃偉哲今(1)日特別以行動響應，自備環保袋逛市場，號召市民共同落實「少用、自備、再使用」減塑妙招，從源頭減量，響應民眾還可抽獎，帶回300元買菜錢。
記者郭俊暉／高雄報導
市長黃偉哲今天與市議員許至椿、陳怡珍、蔡宗豪到開元市場，背著循環購物袋買菜，並向民眾宣導。黃偉哲表示，「節能減碳、環保淨零」不應是時尚口號或遙遠目標，而是日常生活中就可以做到，邀請市民朋友們到市場買菜時自備購物袋，有效減少塑膠袋使用且助益垃圾減量，減輕對環境造成的負擔，減少碳足跡，也讓台南市容更美麗。
台南市政府也於記者會宣布擴大推廣市場減塑，除貼心提供循環購物袋租借服務，5月到11月期間，推出「環保新時『袋』」抽獎活動。活動期間只要持自備或租借的購物袋到開元市場實質消費，且不額外索取塑膠袋，並至開元市場自治會長攤位(2030號)掃描QR-Code填妥資料並上傳與購物袋之合照，即可獲得抽獎機會(每人每日限填寫一次)，將於8月及11月抽出得獎者，贈予開元市場300元購物金。
台南市為鼓勵民眾重複使用購物袋，量販店、超市、便利商店等場所設置「袋袋相傳」站點達167處，今年更於公有市場設置45處站點，公有市場設置率達76%。且環保局去年首次於虎尾寮公有市場推出自備購物袋集點換好禮，該市場一年減少約24萬個塑膠袋使用，減量率約34%。