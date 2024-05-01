林園汕海堤爐濟殿段動工 114年串連市境之南海岸廊道
為解決高雄市林園區中芸漁港至爐濟殿公園海岸景觀問題，為林園地區民眾提供良好的海岸休憩環境。經濟部水利署與市府合作，投入總經費約2.4億元，預計於114年6月完工。副市長林欽榮今(1)日率市府水利局團隊前往視察工程進度，除要求海堤改建須維持原有海堤防禦及魚塭管線收納功能性外，景觀方面需採納當地民眾意見，提供更符合需求的公共建設。
記者郭凱杰／高雄報導
林園區中芸漁港至爐濟殿公園約有1公里海堤，原況因養殖漁業為汲取海水，從海邊架設管線至魚塭使用，因缺乏管理及規劃，既有海堤上除抽水馬達，更佈滿管線，嚴重影響海岸景觀。
經濟部水利署與市府合作，投入總經費約2.4億元(工程費2.09億，用地費0.3億)，計畫分三期改造，其中第一期於112年3月完成220公尺海堤改建，第二期改建海堤長度約300公尺，並延續前期增加休憩座椅，並種植大葉欖仁、馬鞍藤等植栽，除強化堤身強度，增強禦潮防浪功能，亦優化休憩步道空間，目前已於今(113)年4月完工。
第三期工程，將延續第二期工程至爐濟殿公園，總長512公尺，也在今年3月正式動工，預計於114年6月完工，本工程呼應里民實際需求，增加上下海堤階梯及涼亭、休憩座椅，並種植大葉欖仁、馬鞍藤與黃荊，整體工程完成後將提供全線優質休憩海岸廊道，