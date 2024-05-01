超中量級「無爭議」拳王腰帶捍衛戰！上演墨西哥內戰、頂尖對決

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33 歲的卡內羅(60-2-2，39 次 KO)自 15 歲開始成為職業選手以來，已經擊敗了眾多精英拳手，生涯僅輸過兩次，一次是對決俄羅斯的比佛(Dmitry Bivol)，另一次是對戰拳壇傳奇梅威瑟(Floyd Mayweather)。另一方面，27 歲的蒙吉亞(43-0，34 次 KO)仍然保持不敗，但將面臨他最艱難的考驗—對上自己的墨西哥同胞。
卡內羅之前曾在Golden Boy Productions 旗下比賽，本周日的比賽是他自 2020 年離開後，與老東家的首次對決。這場 12 回合的無爭議超中量級世界冠軍對決是有史以來首次在160磅以上，同為墨西哥選手的頭銜爭奪戰。
除了萬眾期待的主賽外，還有一系列關乎腰帶的副賽。前世界冠軍美國拳手巴里奧斯 (Mario Barrios)將對上阿根廷選手麥達那(Fabián “TNT” Maidana)， 這是他的首次 WBC 臨時世界輕量級頭銜的捍衛戰。前世界冠軍菲格羅亞( Brandon “The Heartbreaker” Figueroa )將對上前超雛量級冠軍馬格達雷諾(Jessie Magdaleno)，捍衛他的臨時 WBC 世界羽量級頭銜。最後，無敗的 WBA 世界輕量級冠軍斯塔尼奧尼斯(Eimantas Stanionis)將對陣未敗的兩屆奧運選手麥斯特雷(Gabriel Maestre)。