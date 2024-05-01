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超中量級「無爭議」拳王腰帶捍衛戰！上演墨西哥內戰、頂尖對決

▲超中量級世界冠軍的卡內羅(Canelo Álvarez)。（圖／美聯社／達志影像）
▲超中量級世界冠軍的卡內羅(Canelo Álvarez)。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

超中量級無爭議拳王腰帶捍衛戰，目前擁有 WBC、WBA、IBF 和 WBO 超中量級世界冠軍的卡內羅(Canelo Álvarez) ，將在拉斯維加斯對決未嘗敗績的世界冠軍蒙吉亞(Jaime Munguía)，捍衛冠軍頭銜。本賽事將在台灣時間5月5日舉行，而DAZN 也將現場直播。

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WBC、WBA、WBO、IBF是全球拳擊的頂尖四大聯賽，若能同時收集四大賽的冠軍腰帶，將會被稱為是無爭議拳王(Undisputed)，是拳擊手的最高榮耀。

33 歲的卡內羅(60-2-2，39 次 KO)自 15 歲開始成為職業選手以來，已經擊敗了眾多精英拳手，生涯僅輸過兩次，一次是對決俄羅斯的比佛(Dmitry Bivol)，另一次是對戰拳壇傳奇梅威瑟(Floyd Mayweather)。另一方面，27 歲的蒙吉亞(43-0，34 次 KO)仍然保持不敗，但將面臨他最艱難的考驗—對上自己的墨西哥同胞。

卡內羅之前曾在Golden Boy Productions 旗下比賽，本周日的比賽是他自 2020 年離開後，與老東家的首次對決。這場 12 回合的無爭議超中量級世界冠軍對決是有史以來首次在160磅以上，同為墨西哥選手的頭銜爭奪戰。

除了萬眾期待的主賽外，還有一系列關乎腰帶的副賽。前世界冠軍美國拳手巴里奧斯 (Mario Barrios)將對上阿根廷選手麥達那(Fabián “TNT” Maidana)， 這是他的首次 WBC 臨時世界輕量級頭銜的捍衛戰。前世界冠軍菲格羅亞( Brandon “The Heartbreaker” Figueroa )將對上前超雛量級冠軍馬格達雷諾(Jessie Magdaleno)，捍衛他的臨時 WBC 世界羽量級頭銜。最後，無敗的 WBA 世界輕量級冠軍斯塔尼奧尼斯(Eimantas Stanionis)將對陣未敗的兩屆奧運選手麥斯特雷(Gabriel Maestre)。

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