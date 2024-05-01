惡意塗鴉公共設　議員：已成為「台中新美學」？

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議員張芬表示，塗鴉被認為是當代藝術，也能成為城市公共藝術，或是融入地方特色、文化流行及成為品牌宣傳，這些都無庸置宜，她以台北市為例，2018年位在永康街上的塗鴉牆，還成為全球第6座參與GUCCI Art Wall藝術牆計畫的地點，登上國際殿堂。
張芬郁表示，2009年台中和台北開始嚐試設置「合法的塗鴉區」，現在台北市在7處河濱公園設立塗鴉區，面積有7630平方公尺，定期每4個月進行重新漆除工作，恢復白底漆，鼓勵喜好塗鴉創作的大小朋友去大展畫才，也創造河濱公園獨特的藝術風景。
但反觀台中市一再縮減，目前只有二處示範塗鴉區，一處在大里區環中東路五段防洪牆、一處在西屯區中科路廣福路橋墩，大里環中東路五段的塗鴉區因匝道施工往南向遷移，但一樣處在車流繁頻，無處停車的危險狀態，張芬郁要求文化局暫停使用此處。
張芬郁要求，文化局擇定適合的地點增設合法塗鴉區，滿足塗鴉客的需求後，也針對惡意毀損市容的塗鴉行為加強取締，她表示，近來隨手惡意塗鴉公共設施已成為「台中新美學」，日漸嚴重隨處可見，公園、公車候車亭、路標、各式電箱等都被攻陷，但環保局去年至今沒有裁罰記錄，警察局也不敢提供裁罰資料。
議員表示，文化局若把塗鴉視為一項創作藝術，就應認真看待這項藝術創作，讓更多人可以看見，增加城市的活力，而針對故意塗鴉公共設施者，則加強取締。