中市新生入學「一市多制」　議員：十分擾民

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教育局為了平衡城鄉區域發展，學校規模適當，並妥善分配教育資源而訂定「臺中市公立國民中小學新生分發及入學實施要點」。而「超額學校」則會在校園公告「台中市某某學校113年度學生總量管制措施」，但事實始終都不是如法規文字所顯示的這麼簡單。
黃馨慧表示，檢視各校「總量管制措施」，是依據教育局「臺中市公立國民中小學新生分發及入學實施要點」，但檢視管制措施裡有入學「第一順位」、「第二順位」的優先順序，教育局的要點卻沒有排序。而教育局對於各校「總量管制措施」並無授予行政裁量權，各校入學優先順序應由教育局統一規定？
黃馨慧指出，各校入學「總量管制措施」也並非如文字所述。有家長反映，學校對於入學順序採「不論租或買屋，以戶籍遷入先後為序」，也的學校依「建物所有人優先、租任次之」為標準，甚至還有學校將是否能入學的審核權交予校外人士，導致新生入學標準「一市多制」，讓家長奔波勞碌向學校提交文件後，卻還是不得其門而入？
校方為了解決入學新生人數太多問題，還有「轉介」措施，但對家長而言，明明我家就住在「學區」內，孩子可以走路五分鐘到校，為何要「捨近求遠」跑到開車10分鐘外的學校？
黃馨慧建議，對於「滿額學校」新生入學「一市多制」問題，第一、學區重新劃分、避免越區就讀，第二、對於學校建物量體不足，教育局即刻檢討是否新增校舍，第三、把新生入學名額留給真正有居住事實的孩子，保障孩子就學權利，也解決學校長年困擾。
教育局長蔣偉民表示，對於超額學校，設籍先後順序為重要因素。教育局有看到現象，所以在南區、北屯都有增設相關國中小，以及福科國中增班因應。