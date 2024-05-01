評王滬寧稱「傅萁崐」非口誤 名嘴：小角色不配被記得
國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前率團赴中，並前往北京人民大會堂拜會中國全國政協主席王滬寧，過程中兩度被稱為「傅萁崐」，對此時事評論元溫朗東表示，學者出身的中共四把手，看到只會灑錢、自吹自擂、不學無術的花蓮王，心裡當然是看不起，認為王當然不可能口誤，此舉是要讓傅崐萁知道，「你的名字根本不重要，你只是個打手、小角色，你的名字不配被我記得。」
記者陳威叡／台北報導
對於傅崐萁拜會王滬寧，過程中兩度被稱為「傅萁崐」，溫朗東在《放言》投書表示，學者出身的中共四把手，看到只會灑錢、自吹自擂、不學無術的花蓮王傅崐萁，心裡當然是看不起的。王滬寧不僅一人之下、萬人之上，對哲學、社會學、政治學更是信手捻來，傅崐萁對王來說，只是個打手保鑣的角色。
溫朗東說，沒想到傅崐萁打著紅領帶（共產黨代表色），神清氣爽的以「中共自己人」的樣貌出現，難怪王滬寧要出手讓自鳴得意的傅崐萁認清現實。
溫朗東認為，王滬寧當然不可能口誤念錯傅崐萁的名字，此舉是要讓傅知道，「你的名字根本不重要，你只是個打手、小角色，你的名字不配被我記得。」
溫朗東表示，王滬寧這種老派文人的陰狠心思，傅崐萁未必了解。傅對中共懂的太少，習近平要的是要把國安五法、《反滲透法》及所有阻擋「中國收買部分台灣人，再透過部分台灣人欺騙全部台灣人，並且竊取軍事及科技機密」的法律通通廢除。
反觀中國釋出的利多少得可憐，旅遊只開放福建到馬祖，用不到的組合屋以及文旦解禁，這是給國民黨「催進度」，要他們在親中賣台的法案中快點拿出成績。