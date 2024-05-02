周星馳傳已立遺囑！61億財產分給家人 「2位知名女星」也在內
喜劇天王周星馳（星爺）今年6月22日滿62歲，叱吒影壇超過40年的他，據傳累積61億元新台幣資產，必要時該如何分配，受到外界關注，近日有人爆料星爺早已立好遺囑，財產除了分給家人外，還有兩位女藝人，分別是曾經合作的徐嬌和張柏芝。
記者楊穎軒／綜合報導
大陸網友「呱娛」在微博發文指出，周星馳遺囑中提到的財產不限於金錢分配，很有可能還有公司股份或其他形式的遺產，而繼承人為家屬和女星徐嬌、張柏芝，由此可見張柏芝與徐嬌在周星馳心目中的地位，不過該爆料沒有附上任何證據，可信度並不高。
徐嬌堪稱是年紀最小的「星女郎」，當年周星馳籌拍電影《長江七號》，海選兒子角色「周小迪」時，跑遍大陸各地，就是沒有見到屬意的孩子，後來相中徐嬌，她通過星爺重重的試鏡關卡，最終以9歲之齡拿下角色。片中，徐嬌反串小男生，與周星馳演父子，徐嬌不生澀、活靈活現的表演被封為「天才童星」，還被周星馳認作乾女兒，簽進星爺的公司。
周星馳曾經被問為何要找一名女生來演自己的兒子，星爺表示，覺得徐嬌和小時候的自己長得很像，顯見兩人不只有緣分，還有著如真實血緣的父女關係。
而周星馳可以說是張柏芝的大貴人，1998年星爺執導的《喜劇之王》選張柏芝擔任女主角，讓她一炮而紅，後來張柏芝客串《少林足球》，不拿任何酬勞，她的長子Lucas還為周星馳投資的動畫片《長江七號愛地球》獻唱主題曲，2019年張柏芝、周星馳為《新喜劇之王》再聚首，互動親暱，兩人更傳過緋聞，張柏芝么兒的生父還一度被猜是星爺，兩人好交情不言而喻。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道