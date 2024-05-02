LINE Keep將退場！如何備份照片、影片 官方教一招「一鍵下載」
3月中LINE提早公告，旗下的「Keep」即將退役，原本預計會在7月31日結束，今（2）日公告則顯示會延長到8月28日13:00 結束服務。原本儲存在Keep內的檔案該如何備份？不需要一個檔案一個檔案點選下載，官方提供「下載照片及影片」按下後即可透過月份圈選後，即可批次備份資料。
記者周淑萍/綜合報導
LINE Keep是官方長期提供給用戶免費1GB的雲端空間，可以將照片、影片、文字內容、檔案等資訊保存於LINE Keep，且不受日期和裝置移轉的限制，LINE Keep內的資料會跟著帳號移轉。月前已經公佈7月底要收攤，今（2）日的公告則表示結束日期改為8月28日13:00。
現階段民眾應該要開始準備將Keep內的陳年資料好好保持存下，除了一張張的下載，官方貼心的提供「下載照片及影片」功能，點入主頁右上方的Keep圖示，可以在「全部」欄位內依照月份圈選後下載，也可以單獨到「照片」或「影片」類別中下載，點選後按下右下角的「下載」即可完成備份。
Keep照片及影片的下載路徑
1. 點選主頁右上方的Keep圖示
2. 點選畫面上方的「下載照片及影片」
3. 選擇希望儲存的照片及影片後，點選畫面下方的「下載」
4. 可透過照片或相簿應用程式瀏覽儲存的照片及影片
Keep文字、連結及檔案的下載路徑
1. 點選主頁右上方的Keep圖示
2. 點選希望儲存的項目右上方「⁝」圖示並選擇「分享」
3. 點選「分享至應用程式」後，透過希望使用的方法儲存項目
Keep是可以將照片、影片、文字內容、檔案等資訊保存於LINE應用程式內的儲存服務，並未設有儲存期限，但若單筆檔案大小超過50MB，則該筆檔案的儲存時間將限制為30天。Keep所提供的儲存空間為1GB，可儲存的圖片檔案無有限制，可儲存的影片最長5分鐘可儲存的文字內容最多1萬字。