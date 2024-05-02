兩岸政治互信未建立前 林富男：文化與旅遊是重要橋梁
最近，中國大陸文旅部宣布恢復福建居民赴馬祖旅遊，此舉引發了廣泛討論與關注。南台灣觀光產業聯盟總召集人、高雄漢王洲際飯店總裁林富男認為，在當前兩岸政治互信尚未全面建立之際，文化與旅遊交流扮演了重要的橋梁角色，助於增進相互理解與信任。然而，開放政策未涵蓋台灣及金門，使得台灣方面的反應和策略部署顯得尤其關鍵。
記者郭俊暉、郭凱杰／高雄報導
昨(1)日，陸委會副主任委員陳麗珍在立法院內政委員會上回應詢問時表明，台灣對旅遊持開放態度，一旦大陸提交申請，交流即可實現，似乎已充分展現善意。在此背景下，陸委會諮詢委員、海基會董事、南台灣觀光產業聯盟總召集人、高雄漢王洲際飯店總裁林富男他對目前兩岸旅遊開放表示樂觀，認為旅遊交流能逐步建立起兩岸之間的信任與理解。
林富男指出，大陸方面對福建居民赴馬祖旅遊的開放是一個積極的開始。他認為應進一步擴大開放範圍，包括金門甚至全台灣。他建議台灣利用此機會，展現更大的主動性，這不僅有助於旅遊業發展，更關乎兩岸人民的長遠福祉。
在兩岸旅遊開放話題中，林富男也引述海基會副秘書長蔡孟君在說明會上清楚表達了海基會支持兩岸交流的態度。她表示，海基會歡迎大陸旅客來台體驗多元文化風貌，此積極回應也獲他讚許。
對於兩岸旅遊交流的未來發展，林富男提出應加強旅遊溝通機制，例如透過「小兩會」（台旅會、大陸海旅會）加強對話與協調。雙方應共同努力，解決旅遊中遇到的問題，如簽證便利化與旅遊安全保障。最後，他主張兩岸應共創更多人文交流機會，例如文化節慶與藝術展覽，以豐富旅遊的內涵與吸引力。
林富男強調，兩岸每一步走得穩固，為未來的路鋪設了堅實基石。通過旅遊這一窗口，我們可以逐步擴展更多交流與合作，這不僅僅是經濟層面的互利，更是心靈層面的相通。