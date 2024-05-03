美Fed釋出4大訊號！美元是否還會轉強 銀行點出重要關鍵
美國聯準會（Fed）利率決策會議落幕，釋出4大訊號，美元指數也從106又回到10.5.28附近，目前在105.2附近，亞洲主要貨幣包括日圓及新台幣等兌美元都彈升。展望後勢，銀行認為，若通膨續高，降息時點恐再遞延，全年降幅仍可能縮窄，美元強勢期將保持更久，加上若歐洲央行（ECB）於今年6月啟動降息，有助美元指數未來數月高位震盪，若後續Fed釋出較明確的降息訊號後，美元將稍趨貶勢，幅度則將視未來美國降息步伐速度而定
記者顏真真／台北報導
國泰世華銀行分析，這次聯準會利率決策會議釋出4大訊息，除政策利率維持在5.25%~5.50%區間；聯準會對降息態度偏保守，主席鮑爾表示，通膨數據尚未帶來足夠的信心以啟動降息，但排除進一步升息的可能性；預計將於6月放慢縮表速度，將每月減持600億美元公債上限，調降至250億美元；6月利率決策會議前，需關注通膨與就業數據變化，包含5月15的消費者物價指數（CPI），5月31的個人消費支出物價指數（PCE），5月3日及6月7日的非農就業報告。
至於美國何時才會降息？國泰世華銀行推估，美聯準會首次降息時點遞延至9月，全年降幅將不若3月點陣圖所透露的3碼，但通膨走勢影響美聯準會降息節奏，若未來數月通膨增速仍居高不下，降息時點將可能再遞延，全年降幅仍可能縮窄。
由於這次美國聯準會仍維持政策利率不變，國泰世華銀行認為，美國今年今年首季GDP年化季增率由去年第4季的3.4%降至1.6%，說明在高利環境的影響下，美國經濟出現放緩跡象，景氣降溫將有助於推動貨幣政策轉趨寬鬆。不過，受到油價、住房通膨走升影響，導致今年首季以來，美國通膨增速仍居高不下，使美聯準會對降息態度轉趨保守，帶動公債殖利率偏高震盪。
在股市部分，隨美債殖利率走升壓抑股市評價面，加上企業財報的分化，加劇了近期股市震盪幅度。不過，長線而言，隨著企業庫存調整進入尾聲，加上AI需求帶動全球半導體業復甦，皆有助於企業獲利逐季成長，長線不改股市利多展望。
有關債市部分，國泰世華銀行認為，由於通膨增速居高不下，使美聯準會一再推遲今年的降息時點，是在核心通膨年增率未大幅走升的情形下，預期美聯準會仍傾向於今年降息，只是預期本波降息幅度不大。在債市策略上，建議維持逢高鎖利的思維，隨市場預期終端利率下降，未來資本利得空間將相對有限，債市報酬以固定息收為主。