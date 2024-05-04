深陷圖利疑雲！柯文哲臉書千字文說明　重申自己業障重須承擔

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最近一個月，媒體每天在討論京華城、北士科，我覺得很奇怪，如果說要打，應該去年總統大選就拿出來打，或者四年前在審議的時候就可以反對，怎麼之前沒有意見，現在卻每天講來講去？
這是典型的圍魏救趙，真正應該辦的是台智光，現在拿別的案子轉移焦點。
我的主張，請蔣萬安市府把所有會議紀錄，包括錄音、錄影全部上網公開。哪裡有問題列出來，我們會逐一回答。也希望藍綠各級政府都比照這個模式，日後遇到爭議，都以這種公開透明的方式處理。
我先解釋北士科的部分：
北士科有三塊地，一開始包在一起去標，後來發現合在一起80幾億，超過一般廠商願意冒險的程度。後來議員及顧問公司建議不要合在一起標，再加上已經流標兩次，所以就給他切開處理。
我當市長時有一個規定，流標三次都要專案報告，所以官員流標兩次，都會去訪談廠商為什麼不來標案，如何改進等等。北士科案開了14場的這種訪談會議，再加一次座談會議，最後的報告就是分開招標。
有人說為什麼訪談會議不錄音，這個是我們去請教廠商，廠商並沒有義務被我們錄音，所以只會有綜合結論。
北士科的招標並不是BOT，BOT是我對這塊地有政策目的，希望他發展特定項目，不是以價格做唯一的評選標準。這就是為什麼BOT很容易出事，因為政府有主觀的評選權力，不是純粹比開價多少。
當時我們決定用設定地上權，可是也希望附有產業發展的目的，因為內湖科技園區已經飽合，就台北市未來20年的產業發展，士林北投科技園區就是新的產業園區，下一個就是待開發的社子島，從內湖、士北，到社子島，就是台北未來20年的產業發展廊帶。資通訊是台北最成熟的產業，加上士北科附近有北榮、振興醫院、陽明大學、北護學院，所以只要是「智慧健康」相關的產業就可以，其他就比價格了。T16比較大，也臨近承德路，交通比較方便，所以加上「智慧健康」的投資限定，旁邊的T17、T18比較小，地段也差一點，我們認為T16的戰略決定之後，T17、T18自然會跟著發展，那T17、T18兩塊就直接設定價格標。
我真的是受不了所謂的名嘴，「價格標」是直接訴諸市塲競爭，行政權最難以介入。又說什麼柯市府洩漏底標，其實一開始底標就是公開的。
京華城的部分：
京華城那邊有一個「南松山計畫」，從國父紀念館、大巨蛋、松菸，一直到鐵路園區台北機廠，南松市場。京華城那時候已經蕭條，卡在那裡，也不是辦法。
我當市長，不會去問說一個單獨的建案容積率要多少？有人來陳情，市長室就轉相關單位處理，局處研究後說「送都委會討論」，都委會是合議制，有錄音、錄影，我是想不通，現在是要告誰？
我經過MG149案，國科會案、器捐案、愛滋案、葛特曼案，現在又加上了台智光，北士科、京華案，想起海濤法師跟我講的一句話
「你的業障重啊！」
不過所謂「事業」，要做大事，都要承擔「業障」。