天氣預報／今晚大雨炸北部！週日悶熱「帶傘防雷雨」 週一稍轉涼
晴朗的好天氣暫時結束了！今（4）日午後對流雲系發展旺盛，北部5縣市開始下起大雨，中央氣象署也提醒，明（5）日鋒面接近、水氣增多，全台各地都機會出現局部大雨勢，提醒民眾出門別忘了帶上雨具，氣溫部分，明日白天為24度至31度。
記者潘毅／綜合報導
中央氣象局指出，明（５）日鋒面接近，臺灣西半部、東部、東南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地及澎湖、金門、馬祖有局部較大雨勢發生的機率。
週一（6日）鋒面通過臺灣北部海面，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中部地區亦有零星短暫陣雨；週二（7）日華南雲系東移，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。
此外，天氣風險公司也提醒，明（5）日各地高溫也因為雲量多，會下降1-2度，但大致上來說，不下雨的時候仍感到悶熱。到了週一（6日）跟週三（8日）有兩波鋒面快速掠過台灣，對台灣帶來的降雨有限，而且北方乾涼空氣較強，北部、東北部未來一週感受起來會比較涼爽舒適。