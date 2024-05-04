全大運／國手備戰巴黎奧運！蔡英文親臨開幕典禮　臺體大6度承辦

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教育部部長潘文忠指出，全國142校1萬105名選手參加今年全大運，在21個運動種類角逐最高榮譽。近8年來在總統支持之下，我國選手在奧運、亞運及世大運屢創佳績。大專運動員在各個國家代表隊都扮演舉足輕重的角色，全大運將是檢視選手的訓練成果與展現參賽實力的舞臺，預祝參賽選手能超越自己，創造新紀錄。
目前，我國已取得巴黎奧運參賽資格選手包括「田徑」林昱堂、「游泳」王冠閎、「桌球」林昀儒、鄭怡靜、「拳擊」甘家葳、林郁婷等選手本次都報名參加本屆全大運。
臺灣體大校長許光麃表示，身為全國唯一舉辦6次全大運的大專校院，歷經3年的申辦及籌備期間，全校師生兢兢業業全力以赴，迎接這項全國體壇盛事。全大運吉祥物「捷駱」構想來自臺灣體大的「駱駝精神」，希望每位參賽選手秉持堅強勤奮的運動精神，在各自的目標上奮力邁進，「經典再現 活力無限」的大會標語，相信能在這次賽會中充分展現。
全大運開幕典禮邀請到臺灣體大校友-狂夢藝術立方體特技黃子溢，中部在地皇家兒童舞蹈團、晴空舞蹈團、新民高中表演藝術科、極致體能舞蹈團、文華高中舞蹈班、彰化藝術高中舞蹈班、青年高中表演藝術科及中部唯一大專校院設有舞蹈專業的系所-臺灣體大舞蹈系同學共同聯手演出，歡迎全國大專校院選手教練到臺中作客。
運動員及裁判宣誓代表分別為田徑跳高選手傅兆玄和田徑裁判長吳宗成，隨後聖火進場，火炬手為臺灣體大游泳黃唯鑫及田徑張喬茵，在點燃聖火時的冷光特效及燈光秀表演，瞬間將本屆全大運開幕典禮帶向最高潮。
本屆全大運聖火的母火，由身穿希臘傳統服飾的舞者，以台中公園遺址曾挖掘出的史前時代繩紋陶罐盛裝湖心亭日月精華之池水，以在地與運動古史器皿作為人文歷史的延續，意味著歷史進步的演變向奧運殿堂致敬，透過歷史地景的加成，讓本次運動會再創高峰。
本次全大運共有田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、軟式網球、跆拳道、射箭、擊劍、柔道、空手道、舉重、拳擊、射擊、划船、輕艇、自由車、角力、木球及手球等21種競賽種類。
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