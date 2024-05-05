23歲歐陽娜娜打臉退學謠言！提早畢業伯克利感慨：結束也是開始
23歲女星歐陽娜娜近來在中國積極發展，卻有消息指出她被美國伯克利音樂學院退學，先前校方發布公告證實歐陽娜娜將提早畢業，並在5月並舉行畢業演奏會，歐陽娜娜也有感而發發文表示：「畢業是結束，也是一個新的開始。」
記者吳昕蓓／綜合報導
歐陽娜娜4歲就開始接觸大提琴，13歲時更以全額獎學金考上美國柯蒂斯音樂學院，但因為進入演藝圈，2015年正式休學，3年後才又考入美國伯克利音樂學院，一邊在中國賺錢、一邊唸書，2020年一度因為新冠疫情影響休學，直到2023年才重返學校，這期間不斷傳出她被退學的消息，先前終於確認畢業。
歐陽娜娜3日在美國波士頓伯克利表演中心舉行畢業演奏會，與鋼琴家江天霖合作，還為了幫助中國的清寒學生學習音樂，創立了「歐陽娜娜獎學金」，這次畢業音樂會的門票收入也將會捐贈給她自創的獎學金，結束後，歐陽娜娜也發文表示，她覺得畢業就像結束和開始的中轉站，為她忙碌的人生旅程按下暫停鍵。
歐陽娜娜感嘆，「我想，關於問題的答案或許得過段時間才能回答」，她最後也祝福自己畢業快樂，「很開心能夠如願以償地，將我的記憶放映廳具象化呈現給大家。從搭建到完成，它像一場做了很久的夢，也像一場等待了許久終於落下的雨。」貼文曝光後，也引來大批粉絲祝福。
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