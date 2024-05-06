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ASTRO出席Billlie演唱會！替文彬力挺妹妹　合照曝光惹哭粉絲

▲ASTRO現身Billie的演唱會，替文彬力挺妹妹文秀雅（中），合照曝光惹哭粉絲。（圖／ASTRO X）
▲ASTRO現身Billie的演唱會，替文彬力挺妹妹文秀雅（中），合照曝光惹哭粉絲。（圖／ASTRO X）

記者薛羽彤／綜合報導

韓國男團ASTRO成員文彬去年4月19日在家中身亡，震撼韓國演藝圈，家人及隊友都難以接受。他的妹妹為女團Billie成員文秀雅，上個月她恢復健康歸隊，4日舉行出道2年首次韓國演唱會，ASTRO全員到齊，代替文彬力挺妹妹，惹哭許多粉絲。

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▲Billie昨日合體舉辦演唱會。（圖／Billie X）
▲Billie於4日合體舉辦演唱會。（圖／Billie X）
文秀雅因文彬離世，2度暫停團體活動調整心情，上個月終於復出，4日Billlie舉辦首場演唱會，7位成員終於合體。文秀雅在台上感謝粉絲支持，同時提到哥哥文彬不禁哽咽落淚，「我想將這個舞台展示給所有人，但真正想讓他看的人就是我的哥哥文彬。感覺那個人在遠處，也或者非常近的地方支持我，讓我能夠再次站在大家面前微笑，和成員們一起表演，他給了我很大的力量，我想對他說聲謝謝，我會努力展示更好的一面，希望大家多多支持，也請期待我們未來的表現。」

▲韓國男團ASTRO成員文彬4月驟逝，妹妹文秀雅（左）因此暫時停工，復工3個月後，如今又因健康因素宣布二度停工。（圖 / KBS WORLD TV YouTube）
▲韓國男團ASTRO成員文彬去年4月驟逝，妹妹文秀雅（右）曾二度停工。（圖 / KBS WORLD TV YouTube）
而文彬所屬團體ASTRO的其他成員車銀優、產賀、JINJIN、MJ也到場支持Billlie。ASTRO的官方X（推特）則貼出與文秀雅的大合照，「秀雅啊！！！首場fan concert非常非常恭喜你，為了準備辛苦了！！！做得非常非常好，以後也要多多展現好的表演給大家看」，惹哭不少粉絲想念文彬。

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