柯文哲要求公開會議音檔　簡舒培：第三次會議根本沒錄音！

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柯文哲遭北檢列為被告後多次發聲，認為這是「圍魏救趙」，之前沒有意見現在卻每天講，就是為了轉移台智光焦點，更要求蔣萬安市府把所有會議紀錄，包括錄音、錄影全部上網公開。
對此，民進黨台北市議員簡舒培表示，柯文哲的說法是利用資訊不對等繼續誆騙社會大眾，因為核准北士科第三次招租條件的市長室會議，根本沒有錄音。
簡舒培指出，柯文哲在核准北士科三基地分開招摽、權利金底價下修、T17和T18採價格決標的簽呈中，所依據的就是110年3月3日市長室的會議，結果負責這個重要會議招標的產發局卻沒有錄音檔。
簡舒培植延，柯文哲不斷跳針「把所有會議紀錄包括錄音、錄影全部上網公開」，但針對北士科地上權潛在投資者的訪談沒有錄音錄影，柯文哲還辯說「廠商沒有義務參加會議，所以通常這種訪談不會錄音錄影」。簡舒培質疑柯文哲，為什麼市長室會議也沒有錄音？ 難道市長跟公務員也沒有義務參加會議嗎？
簡舒培強調，無論是北士科、京華城，或是台智光，長期以來都有議員在質詢時提出質疑，前兩案在2020、2021年柯市府拍板定案時，就有議員抨擊賤租土地、對財團大放送。針對台智光一案，早就有議員在2015年時就提出質詢，如果柯文哲要帶風向怪議員「之前沒有意見」，那口口聲聲說忍了台智光8年的柯文哲，在市長任內為什麼沒有查，放任台智光在台北市政府囂張8年？