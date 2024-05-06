台股大漲沒他們的份！中鼎、世芯賣壓襲擊　慘鎖跌停板

國內股匯市歷經下殺！4月底外匯存底半年新低　央行曝變動3主因

▲「SMART資產管理團隊」，以投資外匯保證金交易為名義，非法向大眾吸收資金達51億5564萬（示意圖）
▲「SMART資產管理團隊」，以投資外匯保證金交易為名義，非法向大眾吸收資金達51億5564萬（示意圖）

記者林莞茜／綜合報導

中央銀行今（6）日公布4月底外匯存底，為5,670.19億美元，較上月底減少10.81億美元，連四月下滑並為半年新低，央行分析變動主要因素可能為外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元之匯率變動、央行為維持外匯市場秩序進場調節。央行外匯局長蔡烱民對此表示，國內股匯市在4月下旬歷經一波下殺，但4月底時台股指數已經「拉回來」。

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蔡烱民指出，外資近幾個月在台股逢高獲利了結，以現金流量為基礎，加計盈餘匯出在內，外資4月淨匯出金額高達70多億美元，為八個月來最大，而美元指數4月上漲1.66%，新台幣匯率同步貶值1.66%，主要貨幣裡，僅人民幣與澳幣兌美元升值，澳幣匯率升值0.34%，人民幣匯率小幅升值0.08%；歐元、英鎊兌美元均貶值0.6%；加幣、瑞郎匯率貶幅為1.03%；日圓匯率貶勢較重，達3.47%，主要貨幣均為貶值，導致外匯存底減少。

根據目前各國公布最新數據，中國大陸3月底外匯存底為3兆2,457億美元、蟬聯世界第一；日本外匯存底為1兆1,499億美元居次；瑞士外匯存底7,936億美元為第三，台灣5,670.19億美元為全球第四，超越印度的5,609億美元。

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