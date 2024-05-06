5月綜所稅申報！必知7項特別扣除額幫你節稅　注意3情況不可扣除

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針對薪資所得部分，每人可扣除上限20.7萬元，若特定費用高於20.7萬元，可採核實減除，且須附證明文件。另職業專用服裝費、進修訓練費、職業上工具支出，各項上限薪資收入3%。
若為身心障礙，領有身心障礙證明，或精神衛生法第3條第4款規定的病人，每人可扣除20.7萬元，須附證明文件。長期照顧者，也就是符合衛福部公告須長期照顧的身心失能者，每人12萬元，若同時符合身心障礙特別扣除額，共可以扣除32.7萬元，申報須附上證明文件。不過，倘若適用稅率在20%以上，股利所得採28%分開計稅，以及基本所得額超過670萬等3種情況，就不可扣除。
財產交易損失則是出售房屋有財產交易損失者，上限為當年度申報財產交易所得，若無財產交易所得或扣除不足，可保留3個年度再扣除，申報時須附上證明文件。
儲蓄投資則是金融機構存款利息、儲蓄性質信託資金收益，全戶上限27萬元。幼兒學前指5歲以下（即107年以後出生子女），每人可扣除12萬元。不過，如果適用稅率20%以上、股利所得採28%分開計稅、基本所得額超過670萬元者，則不可扣除。
教育學費針對就讀大專以上院校子女的教育學費，上限每人2.5萬元。但已接受政府補助的部分不可扣除，而就讀空中大學、空中專校、五專前3年者不可扣除。
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