台股大漲沒他們的份！中鼎、世芯賣壓襲擊　慘鎖跌停板

5月綜所稅申報！必知7項特別扣除額幫你節稅　注意3情況不可扣除

▲報稅季開跑，申報綜所稅必知有7項特別扣除額可減稅。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.01）
▲報稅季開跑，申報綜所稅必知有7項特別扣除額可減稅。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.01）

記者魏妤庭／台北報導

5月報稅季已開跑，許多納稅義務人最關心的就是有多少扣除額可以減稅，財政部表示，包含薪資所得、身心障礙、長期照顧、財產交易損失、儲蓄投資、幼兒學前、教育學費等7項特別扣除額，符合條件就可適用。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜所稅申報可利用特別扣除額節稅共有7項，其中薪資所得、身心障礙、長期照顧、財產交易損失、儲蓄投資等5項適用納稅義務人本人、配偶、受扶養親屬。幼兒學前、教育學費則是適用受扶養子女。

針對薪資所得部分，每人可扣除上限20.7萬元，若特定費用高於20.7萬元，可採核實減除，且須附證明文件。另職業專用服裝費、進修訓練費、職業上工具支出，各項上限薪資收入3%。

若為身心障礙，領有身心障礙證明，或精神衛生法第3條第4款規定的病人，每人可扣除20.7萬元，須附證明文件長期照顧者，也就是符合衛福部公告須長期照顧的身心失能者，每人12萬元，若同時符合身心障礙特別扣除額，共可以扣除32.7萬元，申報須附上證明文件。不過，倘若適用稅率在20%以上股利所得採28%分開計稅，以及基本所得額超過670萬等3種情況，就不可扣除

財產交易損失則是出售房屋有財產交易損失者，上限為當年度申報財產交易所得，若無財產交易所得或扣除不足，可保留3個年度再扣除，申報時須附上證明文件

儲蓄投資則是金融機構存款利息、儲蓄性質信託資金收益，全戶上限27萬元。幼兒學前指5歲以下（即107年以後出生子女），每人可扣除12萬元。不過，如果適用稅率20%以上股利所得採28%分開計稅基本所得額超過670萬元者，則不可扣除

教育學費針對就讀大專以上院校子女的教育學費，上限每人2.5萬元。但已接受政府補助的部分不可扣除，而就讀空中大學、空中專校、五專前3年者不可扣除。

▲綜所稅申報必知7項特別扣除額節稅，不過要特別注意3情況不可扣除。（圖財政部提供）
▲綜所稅申報必知7項特別扣除額節稅，不過要特別注意3情況不可扣除。（圖財政部提供）

更多「報稅旺季到」相關新聞。

18歲首報族看過來！薪資所得超過「這金額」單獨報稅可省近5千

報稅季到了！綜所稅申報扶養親屬4類人可列報　年齡、條件一次看

5/1起申報綜所稅！用這招報稅就能抽現金20萬元、1.1萬個中獎機會

5月報稅來了！推薦「這方式」申報綜所稅　最快7/31拿到拿到退稅

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生