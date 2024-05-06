男右眼正中央「突然模糊」！黃斑部冒血管瘤 醫用這招救回視力
一名年約50歲男性平日身體硬朗，視力也沒大問題，前一陣子驚覺右眼視力模糊，尤其正中央位置特別嚴重，為此趕緊就醫，發現矯正視力只剩0.5，左眼還有1.0，進一步檢查，證實是老年性黃斑部病變合併出血，且黃斑部下有息肉狀血管瘤增生，所幸經數度玻璃體內注射治療後，左眼視力已回到1.0。
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台北市立聯合醫院陽明院區眼科主治醫師張庭嘉說，當時進行螢光眼底血管攝影、循血綠脈絡膜血管攝影，發現男子黃斑部下有異常息肉狀血管瘤增生，診斷為右眼多足型脈絡膜血管病變合併黃斑部出血，隨即安排右眼玻璃體內注射藥物與氣體進行治療，結果順利壓制血管瘤出血，並促使血管瘤退縮，也將已存在的黃斑部出血推離黃斑部中央。
張庭嘉表示，經過4次玻璃體內注射後，病人的視力大有改善，日前右眼黃斑部的出血與積水已完全吸收，最佳矯正視力恢復1.0。
針對多足型脈絡膜血管病變，張庭嘉說，某些專家將其視為新生血管性老年性黃斑部病變的亞型，症狀與黃斑部病變類似，會造成中心視力下降及視物變形等問題，嚴重度則與侵犯位置、範圍大小、深度、有無出血、是否破壞結構，以及是否已造成不可逆纖維化有關。
張庭嘉指出，多足型脈絡膜血管病變發生原因尚未完明朗，一般認為與血管內皮新生因子有關，而早期治療方式是傳統視網膜雷射，但效果有限，且會破壞黃斑部，後來才發展光動力治療等更先進療法，目前最新治療則是在玻璃體內注射血管內皮新生因子拮抗劑，可移除過多的血管內皮新生因子，並縮小病灶，患者也多能有效保全視力。
張庭嘉提醒，若視力在短期內急遽下降，應儘速就醫，透過高精密眼底螢光血管攝影檢查儀，及光學同調斷層掃描儀／血管掃描儀，病人有機會在黃金期內進行治療、獲得最佳療效。