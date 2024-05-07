卸任大禮包？傳蔡英文將特赦陳水扁 11億不法所得下場曝光
根據《鏡週刊》報導，蔡英文總統在520卸任之前，打算特赦前總統陳水扁。陳水扁因龍潭購地案等因素，被判處20年有期徒刑，然而入獄6年後因健康問題獲准保外就醫。但陳水扁保外就醫期間多次外出，包括參與女兒的法律案件，頻踩紅線，引發社會爭議。為化解此一社會爭議，蔡英文總統計劃在520卸任前特赦陳水扁。
政治中心/綜合報導
報導指出，總統府正在研究特赦方案，其中包括針對陳水扁涉及的4起罪行進行特赦。將根據《憲法》第40條賦予總統的權力進行，並依照《赦免法》第3條對其刑罰進行相應處理。然而，特赦陳水扁所面臨的最大困難是對其非法所得的處理。目前，已經聲請沒收約3億元，但尚有約8億元僅是被查扣，此外還有一部分資產被凍結。如果陳水扁獲得特赦，這些未沒收的資產可能會全部返還給扁家，這可能會引起公眾對政府的批評。
報導稱，為了避免這種情況，政府可能會考慮「沒收新制」的適用，沒收陳水扁全部的非法所得。此外，其他涉及案件的人，如前總統府副祕書長馬永成的案件，則不會被特赦，將由司法系統進一步審理。陳水扁的妻子吳淑珍因健康無法入獄，而其兒子陳致中也因涉及洗錢和偽證罪名而受到判刑，但已獲得假釋出獄。
報導表示，相關人士認為，特赦陳水扁將有助於消除藍綠對立等社會問題，建立和諧的政治氛圍，並為社會帶來穩定。