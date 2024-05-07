民眾黨小草不挺了？柯文哲捲3弊案遭列貪污被告　正面聲量慘剩7%

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根據TPOC台灣議題研究中心的統計，柯文哲每日平均網路聲量約5500則左右。其中，4月3日花蓮地震成為討論度最高的話題。當天柯文哲在主持晨會時，因遇到地震而拿著麥克風躲到桌下，這一幕引發網友的廣泛討論，當天創下超過7200則的聲量。
隨後，4月13日的麥寮鄉長補選結果落幕，儘管柯文哲全力支持民眾黨候選人林宜豊進行下鄉村選，但林宜豊得票數僅排第三。柯文哲隨後表示，地方選舉需要長期穩定的經營，此舉引發了廣泛的討論，當天的網路聲量超過7800則。
隨後，柯文哲的網路聲量一直保持平平，直到京華城案爆發。4月底台北市議會成立了專案調查小組，此舉導致柯文哲的網路聲量急劇上升，單日聲量從原本的2700多則迅速激增近10倍。
5月2日柯文哲被列為他字案的被告，當天的網路聲量更是達到了高峰，超過了2.6萬則。這也是TPOC台灣議題研究中心調查期間，柯文哲網路聲量的最高峰。
進一步分析了5月2日的正負面聲量和好感度後發現，柯文哲的負面聲量高達33%，而正面聲量僅有7％，好感度約為0.2。不過，透過主題風向分析網友的留言內容，可發現有部分網友支持柯文哲，其中35%的留言表示「北檢不意外」的諷刺，14%的人持相反觀點，嘲諷「土城找柯」。另有8%的人表示「小草快點護駕」。
整體而言，截至5月2日，超過一半以上的聲量都在批評柯文哲，主要內容包括對京華城容積獎勵的質疑，以及對民眾黨支持者呼籲「該醒醒了」。此外，還有7%的網友提到了民眾黨內同樣受關注的黃國昌，表示「要開心了」。
在民眾黨的社群中，有46%的聲量表示「黃國昌要上位了」，26%表示「阿北（柯文哲）出事了」，10%的網友則嘲諷「柯文哲『拿刀叉吃人肉』」，僅有9%的人表達「阿北加油」。