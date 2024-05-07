傳520前特赦陳水扁 蔣萬安：社會高度關注、蔡英文應審慎思考
前總統陳水扁因犯下龍潭購地案等案遭判刑20年，入獄6年多後因罹患失智症，2015年獲准保外就醫，是否特赦陳水扁社會一直爭論不休。媒體報導，傳出總統蔡英文將要在520卸任前特赦陳水扁。對此，台北市長蔣萬安今（7）日表示，特赦牽涉的層面非常廣，社會高度關注，蔡英文應該要審慎思考。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今日出席北市擴大國中男生公費九價HPV疫苗接種政策啟動記者會，媒體詢問520前可能特赦陳水扁，特赦牽涉的層面非常廣，不管是相關法律規定適用、刑責的免除、甚至包括不法所得是否要返還等，社會高度關注，蔡英文應該要審慎思考。
前民眾黨中央委員張益贍說關於前台北市長柯文哲任內的三大案，都是郝龍斌指控的，而且綠營配合著打，蔣市府也因此來啟動政風調查，蔣萬安回應表示，不論一開始是誰指控，其實在議會不分黨籍很多議員都非常關心、也提出了質疑，市府立場跟態度非常堅定而且一致，就是有問題已經都啟動了包括政風、檢調已經介入調查，市府全力的配合，如果發現有問題依法追究相關的責任，沒有問題也還當事人清白。
媒體問早上前市長郝龍斌接受廣播專訪，希望柯文哲能夠全身而退，蔣萬安說，「所以我再重申，我們態度都是一貫的」，市府啟動相關的調查，包括政風，包括幾個案子檢調也都來索資，那有問題當然依法辦理、追究責任，沒有問題也應該要還給當事人清白。