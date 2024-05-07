壯壯南韓「淋大雨應援」太震撼！她突然頓悟：生命不要活得太冷靜
「人間水蜜桃」壯壯（沈立心）為樂天桃猿、福爾摩沙夢想家啦啦隊團長，棒籃雙棲的她，應援經驗豐富加上外語流利，日前加入南韓啦啦隊，她昨（6）日在粉專分享工作心得，透露受到「淋雨應援」的震撼教育洗禮，深有所感，直呼：「生命不要活得太冷靜，要有熱血才是人生呀！」
記者楊穎軒／綜合報導
壯壯加盟南韓水原足球俱樂部啦啦隊，5日第二次登板應援，隔天寫下心情，她說足球場上不會因為下雨就延賽，啦啦隊反而更加激情地為球員加油，「那天我看到了觀眾席上所有熱血沸騰的靈魂，我想足球真正的魅力不只是輸贏，而是在場上從未放棄，陪著我們淋雨看球的人呀！你們真的太美麗了！」
此外，壯壯還說：「這趟不可思議的旅程，讓我感受到所有人，為什麼著迷suwonFC足球的魅力，足球不僅僅是一項運動，它更像是一種精神、一種拚搏、一種永不放棄的力量！」粉絲給予高度肯定：「出國爭光！會冷吼，忍耐，加油」、「全場最美」、「壯是最棒的」、「確實是台灣不容易體會的環境！」
壯壯成為台灣第一位加盟外國球團的啦啦隊員，原本是好事一樁，有網友反質疑她不常現身球場應援，譏諷她是「潛水團長」，壯壯為此發長文回應，強調過去10年來，不管是主場還是客場，只要自己時間允許，一定會到現場應援，而她因為工作需要，出國幫球團分擔一些事項，也沒有違約，不解為何會被批評，感到很無力。
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