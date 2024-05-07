興達電廠疑似排廢水！民眾黨團要求立即改善：別再護航廠商

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民眾黨立院黨團今（7）日召開記者會，爆料台電興達電廠花7億元委外處理廢水，卻驗收不合格，台電不但未解約，還同意降低違約金，並要求高雄市府環保局徹查廢水排放情形，並要求台電改善，或應跟廠商解約。民眾黨立院黨團總召黃國昌批評，台電持續虧損要政府補貼，此案明明可以依法主張權利拿回違約金，台電卻放任業者胡搞瞎搞，他質疑，鴻超是沒有處理廢水實績的公司，他要問台電，當初這個標案是怎麼給出去的？根據內部會議紀錄，興達電廠內部「曾研議解約」，最後為何不了了之？質疑是誰決定不解約、陷台電基層員工於不義？針對台電回應表示，得標廠商是處理量能未達合約標準，因此台電對其開罰，罰鍰會降低是因為工程會調解後降低罰款。台灣民眾黨團表示遺憾，但對於台電的避重就輕「毫不意外」。台灣民眾黨團指出，台電顧左右而言他，迴避實質問題，台電不要再玩文字遊戲，請具體回應以下三大問題：一、興達電廠的合作廠商「鴻超」過去並無處理廢水相關經驗，如何能取得此標案，且鴻超自測試開始至正式運轉，屢屢驗收不合格，為何台電一路護航，僅「要求改善」卻未依照合約「解約」?二、台電表示目前廢水處理，是興達電廠利用「廠內既有設備」，以及得標廠商建置的廢水處理廠處理，也就是已經花了七億進行外包，台電還要用自己的設備、耗材，另外處理廢水，豈非浪費公帑？豈不是更加坐實護航廠商，如今該廠商更陷入鉅額虧損，台電恐求償無門。三、對於吹哨人提供之內部資料，興達發電廠違規利用「雨水儲存槽」儲存廢水等問題，台電避而不答。民眾黨表示，已向環境部告發興達發電廠，台電必須清楚說明電廠污廢水處理流程，切勿只想透過內部「做好整頓工作」滅證，或只用新聞稿軟弱回應「烏龍爆料」，台電的效率與能力，應展現在「即刻要求承包廠商具體改善既有設施，使符合廢水排放標準，或透過解約維護台電與納稅人權益」，而非為護航廠商無所不用其極，慘淪為承包商的小弟。