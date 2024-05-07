林淑芬緊咬黃國昌2問題！再發聲怒嗆：想選市長就要有市長的樣子
新北市蘆洲南北側重劃區目前在中央審查，民眾黨立委黃國昌砲轟「中央卡地方」，民進黨在地立委林淑芬則痛批究竟是無知，雙方隔岸交火。今（7）日傍晚林淑芬再發出影片怒嗆黃國昌，並提出2大問題，要求黃國昌當面回應。
記者莊蕙如、呂炯昌／台北報導
林淑芬表示，蘆洲人不接受三重果菜市場移到蘆洲，就是這麼簡單。她對黃國昌提出質疑，「黃國昌你敢不敢說你是支持還是反對？」她也勸黃國昌想選市長「GUTS要好一點，要像個市長的樣子。」
林淑芬直言，黃國昌想選市長，卻連支持與否都不敢講，對於蘆洲真正的問題也規避不敢講。她懷疑，「現在的黃國昌還是當時的黃國昌嗎？」
林淑芬也強調，如果蘆洲的都市計畫案把三重果菜批發市場拿掉了，她會立即支持，而且還會要求內政部盡速審議完成。
林淑芬的發聲也引起許多網友讚賞，「淑芬最讚！惹到淑芬他完蛋了！」、「國昌那種不敢繼續選地方跑去舔民眾黨拿保送不分區的咖小，沒資格對蘆洲說三道四。」
記者下午致電、到辦公室找黃國昌，想追問「是否同意三重果菜批發市場遷到蘆洲北側嗎？」不過，黃國昌並未回答，而是要求辦公室回應，辦公室則以上午黃國昌的發言為回應「他對於林淑芬的發言感到遺憾，他沒提到三重果菜市場遷移的事，並批林淑芬含血噴人、莫名其妙。」