黃國昌拒與林淑芬辯論　卓冠廷：哪根蔥？顫神而已！

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卓冠廷說，不敢選連任的黃國昌嘴敢跟顏家選的林靜儀，而今天再度被六連霸立委林淑芬嗆到體無完膚，這位道德長城、政治完人、侯友宜追隨者的黃國昌，最近不知是否因為跟黨主席柯文哲感情生變，為保住民眾黨新北市長提名人位置，開始狂轟濫罵，繼續追求壓過柯文哲的聲量。
對於林靜儀出任衛福部政務次長，黃國昌痛批「只要民進黨打手就可以用政務官的位子酬庸？」卓冠廷說，自己越想越不對，如果醫學資歷滿滿的醫師林靜儀當衛福部政務次長叫酬庸，那柯文哲讓曾背過阿伯氣球，在他胯下的民眾黨打手黃國昌當不分區立委，更是酬庸！真是不知道黃國昌在氣自己什麼？
卓冠廷說，黃國昌搞不清楚狀況，跑來嘴六連霸立委林淑芬的選區，說中央擋新北蘆洲南北側的通盤檢討，阻礙蘆洲發展。林淑芬批黃國昌「尊新北市長侯友宜，就連侯放的屁都是香的」，黃國昌對市政的無知在此顯露無遺，不知道此案的關鍵是新北政府想包裹三重果菜市場遷移到蘆洲，地方反對。
對於回絕林淑芬辯論，卓冠廷說，黃國昌馬上就縮的態度，就跟2020年拒絕選汐止連任一樣熟悉。面對林淑芬、林靜儀二位戰力滿滿的立委，黃國昌這一波聲量操作，搞得自己灰頭土臉，國民黨也不買單，恐怕還讓自己成為別人選市長的墊腳石而不自知，「哪根蔥？顫神而已！」