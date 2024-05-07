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黃國昌拒與林淑芬辯論　卓冠廷：哪根蔥？顫神而已！

▲黃國昌拒絕與林淑芬針對三重果菜市場遷移蘆洲一事辯論，卓冠廷狠酸「哪根蔥？顫神而已！」（圖／記者呂炯昌攝）
▲黃國昌拒絕與林淑芬針對三重果菜市場遷移蘆洲一事辯論，卓冠廷狠酸「哪根蔥？顫神而已！」（圖／記者呂炯昌攝）

記者陳威叡／台北報導

民眾黨立委黃國昌因新北蘆洲南北側案與民進黨立委林淑芬槓上，對此林淑芬下戰帖要求就此議題辯論，黃認爲對方含血噴人回絕。對此民進黨議員卓冠廷表示，道德長城、政治完人、侯友宜追隨者的黃國昌，不知是否跟柯文哲感情生變，為保住黨內新北市長提名人位置開始狂轟濫罵，結果這一波聲量操作，搞得自己灰頭土臉，國民黨也不買單，恐怕還成為別人選市長的墊腳石而不自知，「哪根蔥？顫神而已！」

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黃國昌與林淑芬針對蘆洲南北側案交鋒，林淑芬今日受訪說時，直接開嗆敢不敢來辯論，不是最愛找人辯論？「今天林淑芬就下戰帖找你辯論！」黃國昌則認爲對方含血噴人、莫名其妙，拒絕與對方辯論。

卓冠廷說，不敢選連任的黃國昌嘴敢跟顏家選的林靜儀，而今天再度被六連霸立委林淑芬嗆到體無完膚，這位道德長城、政治完人、侯友宜追隨者的黃國昌，最近不知是否因為跟黨主席柯文哲感情生變，為保住民眾黨新北市長提名人位置，開始狂轟濫罵，繼續追求壓過柯文哲的聲量。

對於林靜儀出任衛福部政務次長，黃國昌痛批「只要民進黨打手就可以用政務官的位子酬庸？」卓冠廷說，自己越想越不對，如果醫學資歷滿滿的醫師林靜儀當衛福部政務次長叫酬庸，那柯文哲讓曾背過阿伯氣球，在他胯下的民眾黨打手黃國昌當不分區立委，更是酬庸！真是不知道黃國昌在氣自己什麼？

卓冠廷說，黃國昌搞不清楚狀況，跑來嘴六連霸立委林淑芬的選區，說中央擋新北蘆洲南北側的通盤檢討，阻礙蘆洲發展。林淑芬批黃國昌「尊新北市長侯友宜，就連侯放的屁都是香的」，黃國昌對市政的無知在此顯露無遺，不知道此案的關鍵是新北政府想包裹三重果菜市場遷移到蘆洲，地方反對。

對於回絕林淑芬辯論，卓冠廷說，黃國昌馬上就縮的態度，就跟2020年拒絕選汐止連任一樣熟悉。面對林淑芬、林靜儀二位戰力滿滿的立委，黃國昌這一波聲量操作，搞得自己灰頭土臉，國民黨也不買單，恐怕還讓自己成為別人選市長的墊腳石而不自知，「哪根蔥？顫神而已！」

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